Ciolacu: Am o comunicare cu premierul desemnat, nu am negocieri cu PNL

Lucian Alecu

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți că are o comunicare cu premierul desemnat, dar că nu negociază cu PNL.

„Astăzi, de dimineață, am stat de vorbă telefonic cu primul-ministru desemnat și încercăm să găsim o soluție politică pentru a depăși această criză. Adevăratele probleme ale românilor rămân totuși pandemia și energia, sperăm ca astăzi în Camera Deputaților să trecem legea de plafonare a prețurilor și să începem să rezolvăm cu adevărat din problemele românilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta spune că nu are negocieri cu PNL.

„Eu am o comunicare cu primul-ministru desemnat, consider că sunt obligat ca lider de partid, indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de Guvern, trebuie să existe această comunicare. Nu am în schimb negocieri cu PNL”, a adăugat liderul PSD.

Acesta a spus că PSD trebuie să se implice în rezolvarea acestor crize: „De aceea am și înaintat zece măsuri urgente pe care ar trebui să le ia orice Guvern care este învestit. Dacă nu se vor lua aceste măsuri în Guvern, atunci o să le facem prin lege în Parlament. (...) În interiorul partidului există o opțiune clară de a nu susține un Guvern minoritar”.

(sursa: Mediafax)