Ciolacu: Demisionez din Parlament, în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat că demisionează din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială.

„Voi demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială! La fel am făcut și acum patru ani, la fel voi face și acum. Legea spune că pensiile speciale se acordă doar pentru cei care au cel puțin un mandat întreg de parlamentar. În mandatul meu, PSD a asumat o direcție clară în ceea ce privește această nedreptate crasă la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivității. Am inițiat și am votat legea prin care toate pensiile speciale care depășesc 7 mii de lei sunt impozitate cu 85%. Nu este suficient, dar este singura varianta constituțională în acest moment”, postat Ciolacu pe Facebook.

Marcel Ciolacu spune că Guvernul Orban a ratat o ocazie de a elimina pensiile speciale, în acest an, când a refuzat să dea o ordonanță de urgență în acest sens.

(sursa: Mediafax)