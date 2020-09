Ciolacu, despre propunerea făcută lui Negoiță de a se întoarce în PSD: Am avut o discuție ca între doi prieteni

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, că nu a avut „discuții politice” cu Robert Negoiță, ci o discuție „ca între doi prieteni”.



„Mă cunosc de foarte mult timp cu el, am fost colegi, suntem prieteni, am avut o discuţie ca între doi prieteni. Când voi lua o decizie, atât eum cât şi domnul Negoiţăm vă vom anunţa. Mă bucură deschiderea lui de a sta de vorbă. (…) Robert Negoiţă este un primar de stânga. Dacă luăm structura sectoarelor, în acest moment, avem Sectorul 1, unde nu ştim cine a câştigat; avem Sectorul 2, unde, datorită unei candidaturi neinspirate a domnului Onţanu, am pierdut. Dacă vă uitaţi pe scorul pe care l-a avut Gabriela Firea, veţi vedea că structura Sectorului 2 rămâne în continuare una de stânga. Avem Sectorul 3, unde a câştigat Robert Negoiţă - un om de stânga, evident; Sectorul 4, unde a câştigat domnul Băluţă - un om de stânga; Sectorul 5, unde a câştigat domnul Piedone - să nu îmi spuneţi că este un om de dreapta; şi avem Sectorul 6, unde a câştigat un candidat al dreptei unite", a spus Ciolacu.



După aflarea primelor rezultate la alegerile locale din Sectorul 3, în cadrul cărora Negoiță a ieși învingător, Marcel Ciolacu a declarat că i-a oferit acestuia „să se întoarcă acasă”.



„Cu domnul Negoiţă am vorbit astăzi toată ziua şi oferta este foarte clară: să se întoarcă acasă. Şi cred că domnul Negoiţă se va întoarce în Partidul Social Democrat, unde îi este locul”, a declarat liderul PSD.