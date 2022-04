Ciolacu: Este o sumă dublă față de cea alocată pentru sprijinirea populației în pandemie

„Avem nevoie de un plan de acțiune concret pentru a le oferi ajutor cetățenilor și pentru a pune din nou România în mișcare. Românii au rezistat în ultimii doi ani în fața pandemiei care a fost urmată de o criză energetică fără precedent. Peste toate acestea a venit și acest război. Cu toate acestea, românii au făcut mereu față provocărilor. Acum, trebuie ca și clasa politică să se ridice la nivelul cetățenilor. Trebuie să oferim un ajutor real, speranță și oportunități cetățenilor”, a spus luni seara Marcel Ciolacu,

Acesta susține că pachetul corespunde „momentului dificil în care ne aflăm”.

„Astăzi am finalizat detaliile, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar și Parlamentul, pentru ca acest plan să fie adoptat și implementat cât mai repede”, a adăugat liderul PSD.

„A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm. Programul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, este o sumă dublă față de banii alocați pentru sprijinirea populației în timpul pandemiei și acest plan nu afectează alocările bugetare pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei”, a mai spus Ciolacu.

(sursa: Mediafax)