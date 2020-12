Ciolacu: Îi îndemn pe români să voteze în spiritul Sfântului Nicolae

Președintele PSD Marcel Ciolacu a votat duminică dimineața la o secție de votare din Buzău și i-a îndemnat pe români să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei cuminți aduce daruri, iar pentru cei obraznici aduce nuiaua.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la ieșirea din secția de votare că a votat pentru deschiderea școlilor și pentru un plan concret de luptă împotriva pandemiei.

„Am votat astăzi pentru ca românii să-și ia viața înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocații, de școli deschise, dar am votat și împotriva incompetenței și indolenței. Am votat pentru producătorii români, firmele românești, și îndemn pe toți românii să vină astăzi la vot și să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminți aduce daruri și pentru cei care au fost obraznici aduce nuiaua”, a spus Ciolacu.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați să decidă care va fi componența Parlamentului pentru următorii patru ani. În cursa electorală s-au înscris 7.136 de candidați pentru cele 465 de mandate de deputat și senator.

(sursa: Mediafax)