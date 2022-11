Ciolacu: Îmi mențin părerea de a intra, pentru o perioadă, într-o zonă de reglementare în energie

Liderii coaliției au participat la o întâlnire în cadrul căreia un specialist în domeniul energiei a făcut o prezentare, a spus, joi, președintele PSD, Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă la Târgoviște.

Ciolacu spune că este „ferm convins” că în următoarele zile va mai avea astfel de întâlniri cu premierul, însă el își menține prerea că românia are nevoie, pentru o perioadă, de întoarcere la o piață reglementată în domeniul energiei.

„Îmi mențin părerea că trebuie cel puțin pe o perioadă determinată să intrăm într-o zonă de reglementare. Astfel putem proteja atât persoanele vulnerabile, consumatorii casnici, dar și non-casnici. Aici, știți foarte bine că am luat măsuri în ceea ce privește IMM-urile și industria alimentară, dar cred că avem o datorie și față de restul de industrie și venind cu reglementarea, lucru pe care între timp ni l-au cerut și furnizorii și distribuitorii, cred că vom depăși mult mai ușor această perioadă și vom începe să avem un buget predictibil pe anul viitor sau pe următorii 2 ani cu o cheltuială cum este compensarea pe energie”, a spus Cioalcu.

Întrebat de jurnaliști dacă se va putea ajunge la o concluzie până săptămâna viitoare, Marcel Ciolacu a spus că „asupra principiilor am picat de acord, acum trebuie să vedem asupra actului normativ cum va fi închis”.

De asemenea, întrebat dacă Ministerul Energiei a venit cu vreun proiect, deoarece premierul Nicolae Ciucă a precizat că și ministrul Energiei a venit cu propuneri, Marcel Ciolacu a spus că el nu a văzut vreo propunere din partea minsitrului Virgil Popescu.

„Este foarte posibil (să îi fi prezentat premierului - n.r.)... Domnul ministru al Energiei nu face parte din același partid politic din care facem parte noi. Este posibil să îl fi informat pe linie de partid (pe premier - n.r.) și pe linie guvernamentală pe domnul prim-ministru. Eu nu am ridicat mari pretenții ca domnul ministru al Energiei să îmi trimită mie neapărat soluții. Eu nu am văzut niciuna până acum și nu am cum să vă mint”, a răspuns președintele PSD.

Acesta s-a arătat deranjat de faptul că „PSD vine cu propuneri și cealaltă echipă doar găsește de cuviință să critice propunerile”.

(sursa: Mediafax)