Ciolacu: Iohannis oprește jaful!

Lucian Alecu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, îi solicită președintelui Klaus Iohannis să ceară „imperativ” ca Guvernul să nu vândă pe nimic companiile românești: „Să nu fie părtaș la acest furt”.

„Iohannis trebuie să facă un singur lucru la șueta anticonstituțională cu miniștrii de la Cotroceni: să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești! Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus România în faliment să vândă tot din casă”, scrie Marcel Ciolacu pe Facebook.

Declarația vine în contextul în care șeful statului s-a întâlnit joi cu miniștrii USR PLUS, iar vineri are programată, de la ora 12.00, o întâlnire cu miniștrii liberali.