Ciolacu: Nu există în acest moment altă coaliție care să conducă România

„Eu în primul rând aș vrea să le mulțumesc colegilor mei din PSD, ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru această coaliție. Nu poți să dai altfel de vor decât s-a decis și să ai pretenția că menții o coaliție. Nu există în acest moment, în România, altă coaliție care poate să conducă România și le mulțumesc colegilor mei”, afirmă Marcel Ciolacu, despre rezultatul votului de la moțiunea USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.

El a explicat și de ce s-a abținut de la vot.

„În ceea ce privește votul meu, a fost un vot de principiu, în care niciun ministru, din partea mea, nu are un cec în alb și cred că aceeași atitudine are și domnul prim-ministru. Repet, votul meu a fost un vot de principiu, niciun ministru nu are un vot în alb”, a adăugat Ciolacu.

Prezent, premierul Nicolae Ciucă a completat: „Remanierea se face la Guvern”.

(sursa: Mediafax)