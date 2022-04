Ciolacu spune că, dacă se impune, va merge la Bruxelles pentru a lămuri problema folosirii fondurilor europene

"Nu modificăm mecanismul şi e totuşi pentru prima oară când am anticipat aceste lucruri, cu toţii vorbind pe aceeaşi voce acelaşi lucru cu comisarii europeni când au venit în România. Dacă se impune, sunt ferm convins că atât eu, cât şi prim-ministrul Nicolae Ciucă ne urcăm împreună în tren, în avion, în ce o fi nevoie, vom merge la Bruxelles şi vom lămuri Comisia în conjunctura actuală, în care cel mai apropiat stat, statul cu cea mai lungă frontieră pe zona de conflict, are nevoie de ajutor şi din partea Uniunii Europene", a spus Ciolacu, la DCNews, întrebat ce se va întâmpla dacă nu va accepta Comisia Europeană ca România să folosească banii din fondurile europene pentru măsuri sociale.



Ciolacu mai spune că pe exerciţiul financiar 2016 -2020 ţara noastră are o absorbţie de 53% din fondurile europene.



"Am vorbit cu comisarul pe coeziune şi dezvoltare. S-a acceptat să mutăm (banii - n.r.). Comisia ne-a atras atenţia că nu mai avem timp să implementăm pe anumite capitole. (...) Atunci e normal că, mutând pe această zonă, şi am avut discuţii cu comisarii europeni al economiei şi al muncii, că altă şansă ca să nu-i pierdem aceşti 14,7 miliarde de euro nu avem decât dacă îi redirecţionăm şi către zona socială şi pe zona economică. Ar fi o absorbţie pe acest pachet de 17 miliarde, componentă de 1,7 miliarde de euro să fie din fonduri europene. Ăsta este planul pe care noi l-am făcut în coaliţie", a mai afirmat Ciolacu.