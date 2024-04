Ciolacu, „viitorul președinte al României”, la PSD Argeș: „Să nu ne alinăm. Nimeni nu are nicio șansă în fața voastră!”

Ciolacu a menționat un moment din trecut, când la PSD era „doar curent”, iar Paul Stănescu i-a spus: „hai să plecăm la Argeș, că la Dâmbovița se alege praful”.

„Așa am plecat la drum și am făcut conferință la dumneavoastră. Așa s-a format această echipă frumoasă pe care o aveți astăzi. Haideți să nu ne alinăm: veți câștiga toate alegerile. Nu are nimeni astăzi nicio șansă în fața dumneavoastră”, a spus Ciolacu.

Acesta a adăugat că „marele merit al echipei din Argeș” îi aparține preşedintui Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă.

De asemenea, Ciolacu a vorbit despre momentul în care a ajuns la guvernare și „au început să apară nenorocirile”, cu referire la „azilele groazei”.

„S-a clocit și organizat tot acel atac. Adevărul a ieșit la iveală: Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei, Marius Budăi nu a avut nicio treabă cu azilele groazei”, a adăugat președintele PSD.

Acesta a mai spus că „trebuie să învățăm și să înțelegem că politica, trebuie să ținem unii la alții”.

PSD Argeş și-a lansat candidaţii pentru alegerile locale. Ion Mînzînă, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, şi Cristian Gentea, primar Piteştiului, candidează pentru noi mandate.

