Ciolacu: Acest popor va găsi întotdeauna forța de a depăși toate situațiile de criză

„Ziua Națională este momentul în care celebrăm mândria, unitatea, solidaritatea, tăria de caracter și curajul eroic al înaintașilor noștri. Pentru mine, însă, în acest an, 1 Decembrie reprezintă și altceva, extrem de important în actual context zbuciumat în care trăim: este un exemplu strălucit al felului în care poporul român a găsit întotdeauna în cele mai grele momente ale istoriei sale acea forță internă teribilă care l-a făcut să depășească situații-limită. Să ne amintim cum, înainte de 1 Decembrie 1918, România a trăit o perioadă cumplită în Primul Război Mondial. În 1916, rămași doar cu o bucată din țară, cu Moldova, păream condamnați la un adevărat dezastru. Situația era disperată. Armata era decimată. Epidemiile, foametea și frigul aduceau perspectiva înfrângerii finale. Atunci, la Iași într-o ședință a Camerei Deputaților, Nicolae Iorga a ținut un discurs vibrant. Un discurs a cărui forță a schimbat cursul războiului și a mobilizat o întreagă țară ce părea îngenuncheată”, spune Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților.

El l-a citat, în discursul său, pe Nicolae Iorga: „În trecutul nostru mulți oameni au suferit. Dacă suntem ceva, nu suntem prin biruința strămoșilor noștri, ci suntem ceva numai prin suferința lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă laolaltă și prefăcută în energie. (…) „În colţul acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânţa de credinţă, şi vom vedea şi noi la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine. Și vom putea zice ca Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că vom fi iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât!”

„Un discurs început ca o se termina cu un îndemn care a devenit un adevărat imn de credință în victoria finală! Erau cuvinte citite apoi de toți soldații români în tranșee, cu ochii în lacrimi. Vorbele lui Nicolae Iorga au catalizat toate energia nebănuită a unei nații aflată într-o situație de criză. Pentru mine, acest 1 Decembrie este, cu gândul la Iorga, despre certitudinea că acest popor va găsi întotdeauna forța de a depăși toate situațiile de criză. Iar dacă, acum, traversăm tocmai un asemenea moment cu crize suprapuse, cu un război aproape de granițele țării și cu o inflație globală fără precedent, datoria noastră este să fim solidari în aceste momente cu toți cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Crezul nostru este simplu și puternic: într-o perioadă economică grea, cei care au venituri mici au nevoie de sprijin mai mare decât cei care își permit un trai mai bun! Este o valoare pe care n-o vom negocia niciodată cu nimeni! Fiindcă, indiferent cât de dificile au fost vremurile, noi am rămas fideli valorilor sale. Am pus românii pe primul loc. Am pledat pentru o mai mare justiție socială și egalitate economică. Știm că un loc de muncă bun, un salariu decent și o familie puternică sunt pietrele de temelie ale societății românești. Este un adevăr de necontestat că agresiunea iresponsabilă a Rusiei asupra Ucrainei ne-a îngreunat mult viața. O agresiune care a produs violențe fără sens, pierderea tragică de vieți nevinovate și tulburări globale inutile! O agresiune ce pune o povară grea și asupra noastră, ca națiune și ca popor. Față de aceste provocări profunde, nu trebuie să renunțăm. Dacă ezităm să acționăm în fața agresiunii rusești împotriva vecinului nostru, noi am putea fi următorii”, adaugă social-democratul. ăciune>

El amintește că România are cea mai lungă graniță cu Ucraina și porturi strategice la Marea Neagră, că a sprijinit din prima zi Ucraina și că românii sunt solidari cu poporul ucrainean, alături de Europa, de Statele Unite și de NATO

„Ne aflăm în pragul unui mare moment al istoriei noastre. Suntem pregătiți să devenim și mai importanți pentru menținerea stabilității regionale. Depunem o muncă asiduă pentru a ne moderniza infrastructura portuară, feroviară și rutieră. Facem eforturi majore pentru a ne sprijini vecinii din Ucraina și Moldova și pentru a consolida relațiile României cu aliații săi. Iar toate aceste acțiuni sunt esențiale pentru a ne întări siguranța și a ne aduce prosperitatea în viitor. Știm că mai sunt multe de făcut, dar acest lucru nu ne împiedică să avem o viziune pentru o Românie nouă, modernă și mai puternică. O țară sută la sută independentă energetic; o țară care să își asigure hrana din resurse proprii; o economie care să ofere prosperitate pentru cât mai mulți români și un motiv pentru tineri să rămână și să-și crească copiii chiar aici, în România. În cele din urmă, suntem cu toții responsabili în fața oamenilor din țară. Această mare Coaliție de guvernare a fost formată tocmai pentru a livra acele obiective majore pentru interesul nostru național. De aceea, indiferent de doctrine și valori, trebuie să credem în oameni și să oferim întotdeauna un Sprijin nemijlocit pentru România! Pentru că asta credem noi că înseamnă să fii cu adevărat patriot”, menționează Ciolacu.

Președintele PSD a amintit și de programul Sprijin pentru România.

„Sprijin pentru România înseamnă să apărăm nivelul de trai al oamenilor prin creșterea veniturilor pentru angajații cu cele mai mici salarii și pentru pensionari. Sprijin pentru România înseamnă finanțarea companiilor românești la un nivel fără precedent, prin programe de sprijin financiar de aproape 4 miliarde de euro. Plus susținerea agriculturii cu 500 de milioane de euro în acest an pentru producția agricolă realizată în România. Sprijin pentru România înseamnă și reglementarea prețurilor la energie, singura soluție care poate garanta că populația, economia și locurile de muncă vor fi protejate. Înseamnă, în definitiv, să impunem măsuri în folosul românilor și al firmelor noastre naționale! De 1 Decembrie, cred că aceasta este semnul cel mai concret că îți iubești țara! Aceasta este datoria fundamentală față de fiecare dintre români, copii, salariați activi, antreprenori sau pensionari. Este semnul nostru de prețuire pentru munca lor, trecută sau prezentă. Este datoria pe care ne-o vom onora și în viitor”, încheie Ciolacu.

