Cioloș anunță o primă întâlnire cu liderii PNL, UDMR și minorități pentru formarea guvernului

Premierul desemnat, Dacian Cioloș, anunță că va avea o primă discuție cu liderii PNL, UDMR și ai minorităților naționale miercuri seara, după ședința Guvernului. Ședința va avea loc la nivel de președinți ai partidelor.

„Am avut o discuție telefonică ieri seară (luni seară - n.r.) și astăzi dimineață (marți dimineață - n.r.) și cu colegii de la UDMR și cu cei de la PNL și cu minoritățile și cel mai probabil o primă întâlnire o vom organiza mâine (miercuri - n.r.), pentru că am înțeles că PNL va avea în seara asta un Birou Politic pentru a discuta un eventual mandat”, anunță Dacian Cioloș.

Premierul desemnat spune că întâlnirea va avea loc miercuri după-amiază, după ședința de Guvern, la nivelul președinților partidelor. El precizează că nu contează locul unde va avea loc discuția cu liderii PNL și UDMR.

„Eu nu sunt atât de sensibil, când e vorba de a discuta și de a găsi rapid soluții. Putem să ne vedem și a un bar în oraș, dacă asta poate să ajute la a găsi soluții. Putem să ne vedem și la noi la sediu, și la ei la sediu și aici, în Parlament. Important e să găsim soluții”, adaugă Cioloș.

Premierul desemnat afirmă că se așteaptă la responsabilitate din partea liderilor PNL și UDMR.

„Aşteptăm un semn de reciprocitate din partea foştilor parteneri, acesta este mandatul cu care vom merge zilele următoare la negocieri”, spune Dacian Cioloș.

El a reluat afirmaţia potrivit căreia protocolul coaliției nu a fost denunţat de niciuna dintre părţi.

”Obiectivul nostru este clar, să pregătim un Guvern care să fie votat rapid în Parlament şi să gestioneze această situaţie de criză. (...) Nu (a fost denunțat protocolul prin votul USR dat la moțiune - n.r.), pentru că noi nu am votat împotriva unui program de guvernare pe baza căruia am stabilit să lucrăm împreună în cadrul coaliției. (...) Nu am avut nicio negociere cu AUR sau PSD. Am luat o poziție politică în Parlament”, a afirmat Cioloş, care apreciază că dacă PNL și UDMR vor refuza să susțină guvernul ar înseamna prelungirea crizei.

Biroul Național al USR a decis echipa de negociere și este formată din: Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Ionuț Moșteanu.

De asemenea, a fost stabilită și echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Țoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui, Dragoș Pîslaru.

„USR reiterează că cea mai bună soluție pentru România este un guvern USR-PNL-UDMR care să gestioneze pandemia, criza prețurilor la energie și să implementeze PNRR”, potrivit unui comunicat al USR.

Klaus Iohannis a anunțat, după consultările cu liderii partidelor parlamentare, că l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un nou guvern.

„Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de Prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș”, a spus Klaus Iohannis după consultările de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare.

