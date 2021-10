Cioloș, după ce a câștigat alegerile în USR PLUS: Vom lucra împreună

Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, vineri seara, după ce a câștigat alegerile interne că fuziunea dintre USR și PLUS a fost validată prin vot și i-a mulțumit lui Dan Barna, căruia îi transmite că vrea să lucreze împreună.

„Vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. Cred că am dovedit că putem avea matuitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces deschis. Mi se pare că participarea este importantă, pentru că arată că cei care s-au înscris în USR sau în PLUS cred în acest proiect al fuziunii și îl valideazză prin participare masivă la vot”, a spus Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, după câștigarea alegerilor.

El spune că numărul mare de membri care au votat arată rpin rezultat că nu există falii și că toți pot lucra împreună.

„Îi mulțumessc lui Dan Barna, pentru că a crezut în acest proiect. Îl asugur și îi asigur pe toți colegii că vom lucra împreună. Avem nevoie de experiența tuturor celor care au asumat responsabilități în partid și în stat. Vom găsi modalități să lucrăm împreună. Eu asta îmi doresc”, a spus Cioloș.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scurtin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte. Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.

(sursa: Mediafax)