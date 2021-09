Cioloş: Premierul Cîţu a aruncat în aer coaliţia. (...) Premierul era autoritar şi făcea ce vrea, indiferent de coaliţie

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News.

„Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS. Noi nu cu preşedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Cîţu. Premierul Cîţu a aruncat în aer coaliţia. Noi am făcut coaliţia cu PNL şi UDMR. Premierul era autoritar şi făcea ce vrea, indiferent de coaliţie. Au mai fost momente tensionate în coaliţie. Mă întreb dacă nu voia să ne împingă afară din Guvern cu orice preţ. Deocamdată nu ştim ce-şi doreşte PNL. Pe lângă Cîţu mai există şi domnul Orban şi alţi lideri.



Suntem gata să revenim la guvernare dar cu un alt premier. Noi putem continua coaliţia, dar cu un alt premier. Noi am intrat în coaliţie ca să facem reforme. Noi nu am intrat în coaliţie ca să mergem la altar cu PNL. Un alt premier trebuie să garanteze punerea în aplicare a programului de guvernare. Trebuie să vedem ce nume de premier ne propune PNL. Premierul are un comportament iresponsabil. Cîţu se simte singur stăpân pe moşie şi face ce vrea el. Noi vrem să nu aşteptăm 2024 ca să facem reforme. Oamenii aşteaptă reforme de ani de zile. USR PLUS vrea să facă reforme până în 2024.



Noi nu intrăm la guvernare doar ca să fim „Yesmenii” PNL”. Pentru USR PLUS nu există decât formula cu PNL şi UDMR. Probabil că pentru PNL există şi formula cu PSD, dar să ne-o spună măcar. Noi nu am fost votaţi ca să ascultăm orbeşte de Florin Cîţu. Cîţu nu poate să arunce în aer Guvernul când vrea el şi să facă ce vrea cu banii publici”, a declarat co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, în emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News.



Dacian Cioloş a spus că nu crede că la Palatul Cotroceni a avut loc o mediere făcută de preşedintele Klaus Iohannis iar şeful statului a încercat să convingă USR PLUS să continue coaliţia cu premierul Cîţu:



„Dan Barna i-a explicat preşedintelui că nu putem continua cu premierul. Nu ştiu dacă preşedintele Iohannis este pion central. Principala noastră problemă nu este cu preşedintele, ci cu premierul în coaliţie. ”



Liderul USR PLUS a declarat la Aleph News că partidul său nu este dispus să renegocieze ministerele, în cazul în care USR PLUS se întoarce în coaliţia de guvernare:



„Nu văd de ce să renegociem posturile că aşa vrea nu ştiu cine din PNL. O discuţie de refacere a coaliţiei nu poate începe de la ministere, refacerea coaliţiei trebuie să înceapă de la ce vrem să facem. Dacă nu arunca Cîţu în aer Guvernul, urma să discutăm propunerile concrete pe reforma pensiilor speciale. Reformele trebuie asumate printr-un calendar clar. Dacă revenim, în 1 lună trebuie găsită o formulă pentru SIIJ, trebuie să venim cu propuneri concrete pe pensiile speciale şi depolitizarea administraţiei publice. Nu vedem motive să discutăm de schimbarea ministerelor.”



Dacian Cioloş i-a reproşat lui Florin Cîţu reformele promise şi neîmplinite:



„Am avut discuţii cu premierul Cîţu legate de depolitizarea administraţiei publice. Trebuie profesionalizată administraţia publică. Şefii de deconcentrate trebuie să nu mai fie la mila politică. Din luna mai, s-a tot amânat depolitizarea administraţiei publice. Şi reforma pensiilor speciale, la fel, s-a tot amânat.”



Co-preşedintele USR PLUS susţine că indiferent de strategiile politice partidul său va avea candidat la Preşedinţia României, care va fi stabilit din 2023:



„Ce vrea PNL este problema lor. Noi vom avea candidat la Preşedinţia României. Nu e normal să ţii prizonieră o ţară întreagă, să dai peste cap Guvernul pentru că ai alegeri în partid. Premierul Cîţu a angajat bani publici ca să-şi cumpere primarii. Liderii din PNL sunt foarte îngrijoraţi de ce se întâmplă în partidul lor.



Candidez ca să depăşim momentul „Noi, USR” şi „Noi, PLUS”. După aceste alegeri vom avea structuri unice de conducere. USR PLUS trebuie să fie un partid unit, nu un partid uniform. Preşedintele USR PLUS nu trebuie să fie automat şi candidatul la Preşedinţie. În 2023 trebuie să vedem ce candidat avem pentru a câştiga alegerile prezidenţiale. Obiectivul nostru în 2024, cu 4 rânduri de alegeri, trebuie să fie acela de a câştiga alegerile. Figura candidatului nostru va influenţa şi celelalte alegeri. Până la Preşedinţie, trebuie să demonstrăm că putem face nişte reforme, dacă ne întoarcem la guvernare. ”



Dacian Cioloş a anunţat pe Aleph News că partidul său nu va renunţa sub nicio formă la moţiunea de cenzură depusă în Parlament:



„PNL şi PSD blochează moţiunea de cenzură în Parlament. Sistemul acesta trebuie schimbat. Noi am fost votaţi să schimbăm sistemul, nu să ne adaptăm la sistem. Noi nu am fost votaţi ca să-l mulţumim pe Florin Cîţu. Electoratul va trage concluziile în 2024. N-avem de ce să renunţăm la moţiunea de cenzură. Tertipurile parlamentarilor sunt împotriva democraţiei. Nu înţeleg de ce le este teamă celor de la PSD de vot.



PSD acum îl susţine pe domnul Cîţu, dansează acelaşi tango. PSD una spune dar alta face. Când se schimbă structura politică a Guvernului, ai un vot pe Guvern. Parlamentul nu are cum să voteze 1,2 sau 3 miniştri. Lucrurile sunt clare dar nu vrea să le înţeleagă premierul Cîţu. Liberalii ne-au spus că totul depinde de rezultatele de la Congresul PNL. Când schimbi un ministru de la o oră la alta, asta numai predictibilitate nu este. Premierul Cîţu are un comportament de copil răzgâiat. Lucian Isar şi Alina Gorghiu sunt problema premierului”



În privinţa problemelor din trecutul lui Florin Cîţu, Cioloş spune că PNL trebuie să-şi asume problemele de etică şi morală ale propunerii lor de premier:



„Florin Cîţu are o problemă de etică şi morală. Ar fi fost de mai mult bun simţ ca Florin Cîţu să fi spus de problemele acestea înainte. PNL trebuie să-şi asume problema de etică şi de morală a lui Florin Cîţu pentru că PNL l-a pus premier.”

(sursa: Mediafax)