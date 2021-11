Cîţu: Matematic avem voturile să trecem un Guvern cu USR, discutăm şi cu PSD, dar premierul să fie de la PNL

Foto Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a anuntat miercuri că "matematic" există voturile necesare pentru a trece prin Parlament un Guvern cu USR.



El a mai spus că liberalii vor discuta şi cu social-democraţii, dar mandatul este pentru un Guvern în jurul PNL, cu premier de la PNL.



Întrebat dacă există şanse ca un Guvern cu USR să treacă de Parlament, liderul PNL a răspuns: "Bineînţeles. Aş vrea să calculez matematic şi veţi vedea că avem voturile necesare pentru a trece acest Guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noştri".



"Am flexibilizat mandatul. Negociem cu toate forţele democratice în Parlamentul României. Acum ne vedem cu colegii de la USR şi vedem după discuţii cum mergem mai departe", a spus Cîţu.



Preşedintele PNL a fost întrebat şi dacă va accepta solicitarea USR ca el să nu mai fie propunere de premier. "De ce această întrebare? Până la urmă, este o discuţie, mergem să discutăm principii. Vedem ce au de spus şi colegii noştri. Este clar un pas important făcut din partea noastră. Sunt câteva lucruri de la care nu abdicăm. În primul rând, avem un program de guvernare foarte important. PNRR este deja negociat. Toate principiile liberale sunt pe masă, restul discutăm", a afirmat Florin Cîţu.



Chestionat şi dacă ar accepta aceiaşi miniştri propuşi de USR, el a răspuns: "Mergem să discutăm şi, după aceea, vedem concluziile".



El a arătat că PNL va discuta şi cu PSD. "Discutăm şi cu ei, dar cu acelaşi mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm. Am negociat cu Comisia Europeană reformele de la care nu abdicăm. Nu vom vorbi de nicicio formă de populism care să arunce în aer stabilitatea României. Avem acolo lucruri foarte clare pe care le vom negocia. (...) Am spus foarte clar că mergem cu mandat de guvernare în jurul PNL, ceea ce înseamnă premier de la PNL", a declarat Florin Cîţu.



Potrivit acestuia, "negocierile trebuie să dureze exact cât este nevoie pentru a avea o stabilitate şi un Guvern care să treacă România prin această perioadă".



Cîţu a precizat că a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis.