Ciucă, despre alianța cu PSD: Am găsit lucrurile care ne unesc

Lucian Alecu Nicolae Ciucă Nicolae Ciucă

Pemierul desemnat Nicolae Ciucă a spus joi la prezentarea programului de guvernare în Parlament, referindu-se la coaliția PNL-PSD-UDMR că „am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc”.

„Ne aflăm astăzi într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem în sfârșit să oferim predictibilitate și să garantăm stabilitatea și dezvoltarea României prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua pentru binele cetățenilor. Îmi doresc să fie prima zi a unei abordări în ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească”, a spus Nicolae Ciucă în Parlament.

Acesta susține că, în ceea ce privește relația cu PSD, „am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc”.

„Am văzut că au fost persoane care s-au arătat suprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliția de guvernare. Consider că au fost fost mai preocupate să găsească motivele care ne despart decât motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi în fața dumneavostaă pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri cae ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu se află interesul românilor. Pandemia ne-a învățat un lucru: acela că timpul este prețios”, a mai spus Ciucă.

Ședința Parlamentului pentru acordarea votului de învestitură a început la ora 10.00.

Miercuri, toți miniștrii cabinetului Ciucă au primit avize pozitive în comisiile de specialitate.

(sursa: Mediafax)