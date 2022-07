Ciucă: Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective

„Am preluat responsabilitatea guvernării în urmă cu șapte luni, într-un moment în care economia era afectată de doi ani de pandemie, iar românii aveau nevoie de măsuri ferme care să le aducă siguranță. Am trecut împreună peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, iar acum gestionăm și avem sub control efectele pe care România, asemenea multor state, le resimt ca urmare a războiului din Ucraina”, susține premierul.

Potrivit acestuia, Sprijin pentru România, programul în valoare de 17,3 miliarde de lei, completează măsurile de protejare a cetățenilor și economiei de efectele crizelor multiple.

„România este astăzi o țară sigură și stabilă social, economic și politic, pregătită sa depășească cu bine efectele crizelor cu care ne confruntăm și să se angajeze pe drumul reformelor, modernizării și dezvoltării. În cele șapte luni, am asigurat cetățenilor noștri și economiei naționale garanții de securitate, în pofida riscurilor pe care le implica războiul de la graniță. Niciodată România nu a fost mai apărată decât este acum ca stat membru NATO și UE. Acest statut al țării noastre, noul Concept Strategic al NATO adoptat recent la Madrid și armata naționala in continua modernizare oferă mai departe securitate românilor, dar si refugiaților ucraineni care aleg sa rămână în România. Împreună cu societatea civilă, cu autoritățile locale, sprijiniți de comunitatea europeană si instituțiile internaționale, am reușit să oferim adăpost și sprijin pentru mai mult de 1,4 milioane de ucraineni care au fugit din calea războiului si s-au adăpostit temporar sau au tranzitat România”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Acesta spune că, în plan social, prin măsuri coerente și atent țintite, Guvernul a venit cu o plasă de siguranță care să-i protejeze pe cetățeni și că creșterea prețurilor la produse de bază, carburanți și energie ar fi fost și mai acut resimțită în lipsa intervenției Guvernului.

„Am introdus măsuri de compensare și stabilizare a prețului la energie electrică și gaze naturale. Împreună cu mediul privat ne-am asumat reducerea/stabilizarea prețului la benzină și motorină si eliminarea acțiunilor speculative din piața carburanților. Am încurajat mediul privat să mențină locurile de muncă și să creeze altele noi pentru a înlătura riscul șomajului. Am crescut salariul minim pe economie și am acordat facilități antreprenorilor să facă încă o majorare, oferind facilitatea suspendării impozitului și contribuțiilor. Din primele zile de mandat am crescut pensiile și drepturile sociale, iar în această lună cei mai mulți dintre pensionari vor primi un sprijin financiar de 700 de lei care sa-i ajute in aceasta perioada marcata de creșterea prețurilor”, susține prim-ministrul.

El a amintit și alte măsuri sociale și economice luate de Guvern și susține că acest Executiv este cel care a alocat cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani, a crescut absorbția fondurilor europene cu 7% și pregătește mobilizarea a peste 90 de miliarde de euro fonduri europene. De asemenea, a amintit de fondurile europene prin Politica de Coeziune și prin PNRR.

„Faptul că România a înregistrat cea mai mare creștere economică între statele membre ale Uniunii Europene in primul trimestru al acestui an, iar investițiile străine directe au crescut cu 34% în primele patru luni ale acestui an comparativ cu anul trecut validează încrederea investitorilor în economia națională și confirmă măsurile luate de Guvern. Este nevoie sa consolidam ceea ce am reușit până acum, iar stabilitatea socială, economică și politică sunt fundamentale pentru continuarea obiectivelor noastre. Investițiile vor fi impulsionate in continuare de către fondurile europene pe care le avem la dispoziție, precum și de parteneriatul onest cu mediul de afaceri. În momente de criză este nevoie mai mult ca oricând să fim solidari și uniți, să ne ascultăm, să ne înțelegem, să ne ajutăm”, a mai spus în mesaj premierul.

„Păstrarea cotei unice de impozitare, a schemelor de ajutor de stat și accesul la finanțare asigură mediul necesar dezvoltării investițiilor. Continuăm să îmbunătățim colectarea la bugetul de stat prin digitalizare si o administrație mai eficientă. Un obiectiv importante asumat de Guvern este obținerea independenței energetice a României și transformarea țării într-un factor de securitate energetică în regiune. Noua Lege offshore și investițiile în energie fac posibilă exploatarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră și a celor de mare adâncime din județul Buzău. Prin exploatarea resurselor din platoul continental al Mării Negre care aparține României, vom ajunge să asigurăm 90% din necesarul de consum. Reprezintă un salt remarcabil și dovedește capacitatea României de a găsi noi resurse și soluții într-o perioadă în care furnizarea de gaze naturale la nivel mondial este amenințată de războiul din Ucraina”, mai artă Nicolae Ciucă.

El spune că volumul mare de finanțare pentru următorii ani va accelera ritmul de modernizare al României.

„Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la așteptările cetățeanului și societății românești. Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european. Aceeași importanță am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziția României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 și pregătirii proiectelor pentru finanțarea din actualul exercițiu financiar. Modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor și dezvoltării comunităților este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale”, a mai transmis Ciucă.

(sursa: Mediafax)