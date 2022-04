Ciucă i-a mulțumit lui Florin Cîțu pentru ceea ce a făcut bine pentru PNL

„Îl salut pe preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi îi mulţumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL”, a spus Nicolae Ciucă la începutul discursului său de la Congresul extraordinar al PNL.

El și-a prezentat moțiunea „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” cu care candidează la funcția de președinte al partidului, după ce Florin Cîțu a demisionat din funcție în urmă cu o săptămână.

Nicolae Ciucă a spus, adresându-se liberalilor, că „nu sunt cu vechime in partid, nu am experineță politică”, dar a precizat că este pregătit să-și asume această funcție „pentru ca am încredere în experiența dumneavoastră”.

(sursa: Mediafax)