Ciucu: Coaliția scârțâie în București. Relația lui Nicușor Dan cu PNL trebuie normalizată

Coaliția a început deja să scârțâie în Capitală, este mult prea devreme ca acest lucru să se întâmple, iar relația PNL și USR-PLUS cu Nicușor Dan trebuie normalizată, spune noul președinte al PNL București, Ciprian Ciucu.

„Această funcție de președinte al PNL București este importantă pentru coordonarea politică a Sectoarelor. Deja a început să scârțâie coaliția USR PLUS-PNL, inclusiv la Primăria Generală, dar și la primăriile de Sector și cred că este mult prea devreme ca acest lucru să se întâmple. Propun să reclădesc încrederea între USR PLUS și PNL. Prin discuții, prin a pune pe masă ceea ce vrem să facem, să facem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat până acum, unde suntem, în principal la Primăria Generală și în secundar la primăriile de Sector, pentru că evident, există președinți de sectoare, care și ei trebuie să se... bine, trebuie să ne coordonăm cu toții, dar inclusiv la Primăria Generală lucrurile nu merg așa cum trebuiau să meargă până acum”, declară la RFI Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă există o problemă de încredere între PNL și USR PLUS în Capitală sau dacă se plătesc niște polițe politice, liderul PNL București a răspuns: „Cred că mai degrabă a doua variantă. Nu știu, cel puțin la Sectorul 6 nu știu să fie o problemă de încredere. Acum, voi vorbi cu toți șefii de filiale PNL și USR PLUS, în principal voi vorbi cu domnul Vlad Voiculescu, care este președintele USR PLUS pe București și vom face această evaluare care este necesară, despre locul unde suntem astăzi cu guvernarea în București”.



„În primul rând, avem nevoie de o normalizare a relației domnului Nicușor Dan cu liderii celor două partide pe București, care îl susțin în Consiliul General. Normalizare în sensul că Nicușor Dan a fost la Congresul PNL și a susținut-o pe față și aplicat pe doamna Violeta Alexandru, care era contracandidat, ok, este opțiunea dânsului (...) sau putea să aleagă să nu se prezinte, pentru că în același timp și eu sunt primar PNL și are nevoie și avem nevoie de o colaborare bună unul cu altul, dar eu trec peste astfel de lucruri, dar e nevoie de o normalizare a relațiilor domnului Nicușor Dan cu PNL, asta pot să vă zic sigur”.​

Ciprian Ciucu a câștigat, sâmbătă, alegerile pentru conducerea PNL București.

Violeta Alexandru și Ciprian Ciucu s-au luptat pentru şefia PNL Bucureşti. Premierul Florin Cîţu își exprimase susţinerea pentru Ciprian Ciucu, iar Ludovic Orban pentru Violeta Alexandru.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a spus că o susţine pe Violeta Alexandru la conducerea PNL Bucureşti, pentru că este „o profesionistă în administraţie".

(sursa: Mediafax)