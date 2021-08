Clotilde Armand în centrul unui nou scandal privind fraudarea voturilor. Ciolacu ii cere demisia

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a reacţionat pe pagina sa de socializare, după apariţia celor mai noi imagini filmate după alegerile locale din Sectorul 1, în care se vede cum Clotilde Armand se afla în camera în care se sortau buletinele de vot. Social democratul spune că edilul Sectorului 1 trebuie să-şi prezinte demisia, iar apoi să ajungă pe mâna procurorilor. “Asta nu mai e o problemă a Sectorului 1, ci a democrației românești!”, a scris, vineri seara, liderul PSD pe pagina sa de Facebook.

In plus Ciolacu spune că, în cazul în care nu se va interveni instituţional în acest caz, Partidul Social Democrat va folosi toate mijloacele politice pe care le are la dispoziție pentru a obţine dreptatea. Preşedintele PSD îi îndeamnă pe toţi politicienii, indiferent de partid, să ia atitudine, şi promite că vor fi strânse toate semnăturile necesare pentru a o demite pe Clotilde Armand, dacă aceasta nu va demisiona singură.