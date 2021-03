Contre între primarul Piedone și prefectul Bucureștiului. Primarul nu revocă restricţiile anti-COVID

Sursă: Facebook/ Primăria Sectorului 5

Primarul Cristian Popescu Piedone declară că nu va revoca restricţiile anti-COVID, însă nu spune clar ce au de făcut cetățenii Sectorului 5 începând de joi.

Cristian Popescu Piedone a declarat, miercuri seară, la Digi24, că prefectul este nou, iar administrația este „o metamorfoză atât de complexă și are modificări de la oră la oră în care trebuie să îți asumi”.

„Președintele meu, Klaus Werner Iohannis, azi dimineață cere autorităților locale să intervină cu restricții suplimentare. Eu, primar al Sectorului 5, mă numesc autoritate locală. Nu am încălcat nicio prevedere legală. Am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, am emis dispoziția primarului. Respectăm ierarhii superiori, toate organismele. Dacă azi, mâine, comitetul ierarhic superior va emite o altă dispoziție, a mea devine nulă, mă supun. Dar nu pot să stau să nu îmi asum. De ce?”, a spus primarul din Sectorul 5.

În ce privește intenția prefectului de a contesta în instanță deciziile sale, Piedone afirmă că „este liber să facă ce consideră, dar prefectul Capitalei trebuia să își asume responsabilitatea pentru măsurile de securitate în întreg Bucureștiul”.

Întrebat de 3 ori ce ar trebui să facă de joi cetățenii din Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a răspuns că și-a asumat decizia, apoi s-a întrebat ce să atace prefectul în instanță, după care a precizat că nu va revoca decizia: „(Să atace - n.r.) aceeași dispoziție care va apărea mai târziu. Restricții nu vor exista? Sau nu vom avea carantină? Gradul de infectare nu există? Ok, înseamnă că am greșit”.

Primăria Sectorului 5 a redus programul mall-urilor, al magazinelor și al teraselor. Modificările ar trebui să intre în vigoare joi. Prefectura Capitalei l-a anunțat pe Cristian Popescu Piedone că noile restricţii anti-COVID, care afectează mall-urile, marile magazine, dar şi terasele, nu este legală și i-a cerut să retragă decizia.

(sursa: Mediafax)