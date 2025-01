Crin Antonescu spune că îşi doreşte să fie admis Călin Georgescu în noua cursă a prezidenţialelor

Crin Antonescu a fost întrebat dacă ar trebui să mai admis Călin Georgescu în următoarea cursă prezidenţială, el răspunzând că nu poate da o opinie personală în această chestiune "de mize foarte mari", acest lucru putând fi stabilit numai de instanţele competente, însă şi-ar dori ca acesta să participe la noile alegeri pentru a putea fi văzut într-o dezbatere publică, răspunzând întrebărilor din partea contracandidaţilor, ale presei şi ale românilor.



"Eu nu pot să mă pronunţ asupra acestei chestiuni. Nu pot da opinii personale, pentru că noi nu vorbim aici despre opinia că e bine să fie folosit cutare jucător sau altul, ci e chestiune de drepturi fundamentale, de mize foarte mari. Georgescu a avut nişte votanţi, dpuă milioane de votanţi şi mai bine, Georgescu are o campanie care înflăcărează mulţi oameni şi ea nu e atât în jurul său, nu e atât că e în jurul unui om şi unor spuse, ci că e în jurul unei teme, şi anume încrederea societăţii în corectitudinea şi fiabilitatea sistemului democratic, în ceea ce are el esenţial, şi anume alegerile", a afirmat Antonescu.



El a arătat că Georgescu a dat în timpul campaniei electorale la prezidenţiale din toamnă o impresie cumva de hologramă, fără a fi prezent la dezbateri reale.



" Eu îmi doresc mai curând să fie domnul Georgescu în cursă, să îl vedem şi să-l auzim pe domnul Georgescu în carne şi oase, ca să spun aşa, într-o dezbatere, răspunzând la nişte întrebări. Nu ale mele sau ale contracandidaţilor, ci ale dumneavoastră, ale presei, ale oamenilor. Pentru că domnul Georgescu a dat această impresie cumva de hologramă, transmiţând doar nişte mesaje şi neparticipând, după ştiinţa mea, nici la dezbateri reale, nici la măcar la vreo emisiune televizată," a adăugat Crin Antonescu.



Potrivit acestuia, o nouă candidatură a lui Georgescu ar permite să se ia tensiunea societăţii româneşti, să se vadă dacă un număr semnificativ de cetăţeni este dornic să urmeze, în deplină cunoştinţă de cauză, propunerile lui Călin Georgescu.



"Pentru că noi trebuie să ştim, totuşi, dacă, în cunoştinţă deplină de cauză, un număr semnificativ de români crede sau este dornic să urmeze ceea ce propune domnul Călin Georgescu. Trebuie să ne luăm tensiunea ca societate, nu putem să credem despre noi că suntem gata occidentalizaţi, gata modernizaţi, gata democratizaţi şi să vină cineva să ne spună că n-ar mai trebui, de fapt, să avem medicamente şi medicină, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat bine pregătiţi pentru viaţă. Ceea ce e adevărat, dar nu chiar în toate cazurile, de exemplu cele ale malformaţiilor sau gravelor boli congenitale care sunt, deci de la naştere. Însă e corect sau nu ca Georgescu să candideze, asta n-o pot spune decât instanţele şi sper să o spună în baza unor dovezi clare pentru toată lumea", a mai afirmat Crin Antonescu.



Totodată, Antonescu a reiterat că nu are nicio problemă cu faptul ca partidele din coaliţie care au anunţat că îl vor susţine pe el doresc să facă sondaje de opinie în acest sens, însă a arătat că în cazul în care candidatura care i-a fost propusă nu va mai fi susţinută chiar şi de numai una dintre aceste formaţiuni, el va renunţa la demers şi nici nu va căuta să candideze ca independent sau cu sprijinul altor partide.



De asemenea, el şi-a exprimat din nou convingerea că va fi validată în forurile interne ale acestor partide candidatura sa şi că a început deja să se gândească la chestiunile organizatorice pentru desfăşurarea campaniei, cum ar fi oamenii implicaţi, ideile şi programul.



Formaţiunile politice din coaliţia de guvernământ au convenit, miercuri seara, ca primul tur al alegerilor prezidenţiale să aibă loc pe data de 4 mai, iar turul al doilea pe 18 mai.



Potrivit unui comunicat de presă al PNL, Crin Antonescu rămâne candidatul comun al coaliţiei la funcţia de preşedinte al României.



Decizia referitoare la data alegerilor ţine cont de nevoia ca turul întâi al alegerilor să aibă loc în acelaşi timp cu alegerile parţiale din anumite judeţe (alegeri pentru primari în 13 comune, pentru Primăria Buşteni, Primăria Zalău şi Consiliul Judeţean Bihor) şi cu necesitatea ca datele alegerilor să nu se suprapună cu sărbătorile de Paşte şi Florii, a precizat sursa citată.



Astfel, săptămâna viitoare Guvernul va adopta ordonanţa de urgenţă şi hotărârea necesare respectării deciziilor coaliţiei, mai arăta comunicatul PNL.

AGERPRES