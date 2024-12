Cum a ajuns Crin Antonescu să fie candidatul comun al coaliției de guvernare la Președinția României

Întrebat cum a ajuns candidatul comun al celor patru forțe politice: PSD, PNL, UDMR și Minorități, Crin Antonescu a spus, luni, la Digi24, că poate spune doar că a avut discuții „neoficiale” cu liderii coaliției, duminică dimineață, apoi o întâlnire la guvern cu președinții celor trei partide, PSD, PNL, UDMR și cu liderul grupului minorităților altele decât cea maghiară, Varjujan Pambuccian, care „și-au exprimat convingerea că sunt o soluție pe care ar susțină, pe care doresc să o susțină în calitate de candidat la președinția României, la proximele alegeri prezidențiale”.

„Așa cum spusesem și mai înainte, eu nu mi-am dorit această candidatură, eu nu am solicitat această candidatură, eu nu am făcut niciun demers de vreun fel pentru a fi învestit cu această candidatură. Am înțeles că aceasta este opinia lor, cred și eu că este o situație politică foarte complicată și în fața acestei propuneri nu m-am dat la o parte și am acceptat-o. Asta e tot ce știu eu. De ce au ajuns la această concluzie, la această întrebare cred că domnile lor vă pot răspunde”, a spus Antonescu,

Crin Antonescu a mai spus că nu atât liderii partidelor l-au convins să candideze, „cât situația în care ne aflăm”.

„Am stat aproape 10 ani departe de politică, așa cum am și anunțat. Acum aproape 10 ani a fost o alegere perfect liberă a mea, în momentul în care am socotit că am încheiat ceea ce m-ar fi interesat de mine sau ceea ce aș fi putut eu să propun interesant în câmpul politic. Am părăsit politica într-un mod foarte transparent și fără niciun fel de lucru încețoșat, chiar dacă, sigur, vreme de 10 ani, oameni care n-au avut niciodată responsabilitatea argumentului pentru ceea ce vorbesc sau scriu sau cu atât mai puțin dovezi, au încercat să-mi țeasă legende negre. Bun, au fost 10 ani în care mi-a fost foarte bine, politica nu mi-a lipsit, m-a interesat, dar nu mi-a lipsit ca exercițiu. Practic, dacă astăzi mă întorc, o fac pentru că suntem într-o situație ieșită din comun pe care cred că puțini dintre noi o puteau presupune acum jumătate de an sau chiar acum o lună-două. E o situație dificilă, e o situație critică și dacă forțe politice importante, ca și numeroși alți oameni din societatea civilă, (...) dacă ei cred asta, atunci sunt la dispoziția lor”, a mai spus Antonescu.

Întrebat, în continuare, despre cel cu care s-ar putea confrunta în alegeri, respectiv Nicușor Dan, caree și-ar dori să fie tot candidatul forțelor proeuropene, Crin Antonescu a spus că el crede că poate să candideze oricine.

„E legitim să candideze oricine, bazinele și opțiunile electorale fundamentale, dacă e să le împărțim după acest criteriu, prooccidentale sau antioccidentale, democratice sau extremiste, se împart diverșilor candidați după cum acești alegători se regăsesc în ei. Nu cred că poate impune nimeni un singur candidat, aceste patru grupuri politice despre care vorbim au ajuns absolut de bunăvoie și printr-o decizie politică la ideea de a avea ele un singur candidat. Sigur că s-a anunțat și intenția. Deocamdată nu avem candidaturi oficiale, nici nu știm când va fi campania și când vor fi alegerile, dar s-a anunțat candidatura, cum spuneți, primarul general, domnul Nicușor, dar am văzut în presă că s-a anunțat candidatura domnului Funeriu, fost ministru al educației, cred că doamna Lasconi a afirmat în repetate rânduri că se consideră îndreptățită și motivată să candideze din nou, având în vedere scorul bun pe care l-a obținut în primul tur”, a afirmat Crin Antonescu.

Antonescu crede că este o competiție deschisă, unde alegătorii decid în ultima instanță.

Mediafax