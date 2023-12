O cunoscută actriță s-a înscris în AUR: "Acum luptăm, și luptăm uniți”

În timp ce George Simion, liderul AUR, nu a fost prezent la Congresul Extraordinar de la Alba Iulia al partidului, frumoasa actriță Ramona Bădescu a atras toate privirile.

Ea s-a alăturat echipei AUR ca reprezentantaă a românilor din afara graniţelor.

"Trăiesc de 33 de ani la Roma, departe de țară, dar întotdeauna am fost aici cu gândul. Întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă. De fiecare dată am luptat pentru dreptatea românilor. De multe ori am fost priviți cu răutate, cu prejudecăți. De multe ori, am primit amenințări cu moartea. De multe ori, românii erau un popor despre care nu se știa. Acum știu, pentru că noi ne-am câștigat o identitate, identitatea românească. Acum luptăm, și luptăm uniți”, a spus Ramona Bădescu, potrivit dcnews.ro