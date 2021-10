Dacian Cioloș avertizează asupra guvernului Ciucă: Vine cu acest sentiment, că trebuie să vină Armata să ne scoată din situația asta dificilă

Președintele USR, Dacian Cioloș, spune că semnalul dat prin desemnarea lui Nicolae Ciucă în fruntea guvernului nu este unul bun, ci o capitulare a politicului. „Vine cu acest sentiment, că trebuie să vină Armata să ne scoată”.

Dacian Cioloș a declarat, joi, în conferință de presă că s-ar putea forma rapid un guvern PNL – USR – UDMR însă, „decizia e la PNL” și PNL va trebui să și-o asume.

„Dacă USR nu este la guvernare, evident e în opoziție. Știm că există intenția de a forma un guvern minoritar. Pare să existe deja o înțelegere între PNL și PSD cu care se simt confortabil și unii și alții Vom veni chiar noi cu măsuri legislative care să pună în aplicare PNRR. România are în continuare nevoie de reforme. Vorbim de un guvern minoritar pentru a cărui instalare nu am fost solicitați”, a declarat Dacian Cioloș.

Întrebat cum vede numirea unui militar în fruntea guvernului, Dacian Cioloș a spus că semnaul „nu e deloc bun”.

„Nu e un semnal deloc bun din punctul meu de vedere. Noi am mai avut decizia de a militariza campania de vaccinare, care a fost și este condusă de un ofițer de armată și am văzut rezulttul. Practic campania de vaccinare a fost luată de la Ministerul Sănătății, dusă la premier și militarizată. Acum venim cu o propunere de premier fost militar. Nu suntem confortabili cu această poziție și este cumva și o capitulare a politicului. Noi am mers cu o asumare politică a unui guvern minoritar, cu un președinte de partid candidat de premier”, a mai spus președintele USR.

Acesta atrage atențția că nu se vede o asumare politică din partea PNL, „ci vedem o asumare a unui om care vine din armată și care chiar dacă e civil acum sau e în rezervă vine cu acest sentiment că trebuie să vină armata să ne scoată din situația asta dificilă pentru că noi nu putem”.

Cioloș spune că semnalul este „foarte prost în privința încrederii pe care noi o așteptăm ca cetățenii să o aibă față de politică și politicieni”.

Mediafax