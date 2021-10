Dacian Cioloș, despre nominalizarea în funcția de premier: Am ales să acționăm

Președintele USR, Dacian Cioloș, le răspunde celor care cred că a fost atras într-o capcană și nu va reuși să formeze o majoritate pentru formarea unui nou guvern: „Principala greșeală a politicienilor este că au crezut mereu că totul este despre ei”.

El afirmă că a primit sute de întrebări și mesaje legate de nominalizarea sa ca premier în acest moment de criză.

„Cei care mi-au scris sunt îngrijorați că am fost atrași într-o capcană politică sau că mi s-a oferit această soluție pentru a mi se închide oportunitatea unei candidaturi prezidențiale. Îmi doresc să lămuresc această situație, pentru a nu continua speculații sau îngrijorări care nu-și au rostul. Din perspectivă politică, trebuie să înțelegeți că suntem al treilea partid ca număr de mandate parlamentare, dar singurul care a prezentat o soluție politică la criza actuală. Nu suntem blocați în probleme interne, nu jucăm criza politică gândindu-ne la voturile de peste doi ani. Pur și simplu, am făcut ceea ce trebuie să facă un partid politic: să își asume o situație de criză și să răspundă pe măsura momentului în care ne găsim. Ideea că se câștigă timp printr-o astfel de nominalizare este o greșeală profundă. Nu suntem într-o situație de calm și bunăstare socială în care să ne permitem să tărăgănăm decizii măsurând cu șublerul ce avantaje ne ies dacă speculăm momentul. Noi am ales să acționăm”, scrie Cioloș, pe Facebook.

El consideră că ar trebui să existe mai multă îngrijorare pentru cei bolnavi și care nu au loc în spitale sau pentru cum se vor plăti facturile în această iarnă.

„Nu e cazul să se îngrijoreze nimeni pentru cariera mea politică sau pentru candidatura mea la președinție. Suntem în plină pandemie și se pierd sute de vieți omenești în fiecare zi, iar societatea noastră trebuie să iasă din fascinația jocului politic și să se îngrijoreze pentru adevăratele motive. Principala greșeală a politicienilor este că au crezut mereu că totul este despre ei. Guvernarea este despre cum se vor descurca românii în aceste luni dificile în care pandemia amenință pe fiecare dintre noi, iar facturile sunt o povară peste care unii dintre noi nu vor fi în stare să treacă”, a mai spus Cioloș.

Președintele Klaus Iohannis a decis să îl desemneze pentru poziția de candidat la funcția de premier pe Dacian Cioloș.

Mediafax