Dacian Cioloș îi cere lui Florin Cîțu să vină cu o altă propunere de premier

Câștigătorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, Dacian Cioloș, îi cere noului președinte al PNL, Florin Cîțu, să vină cu o nouă propunere de premier, „alta decât Florin Cîțu”.Dacian Cioloș a scris luni seara pe Facebook despre semnarea aprobarea PNRR, despre care spune că USR PLUS are toate motivele să fie mândru.

El amintește că întâlnirea de parafare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost găzduită de Florin Cîțu, „încă premier”.

Cu toate acestea, Cioloș susține că meritele pentru această performanță sunt ale tuturor celor care „muncesc pentru o Românie modernă”.

El spune că trebuie să ne concentrăm rapid pe implementarea PNRR, care conține zeci de investiții majore, reforme „care fără USR PLUS în guvern au puține șanse de a fi concretizate”.

„Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, acum, că au trecut alegerile în PNL, este momentul ca noul președinte PNL să vină cu o propunere de prim-ministru, alta decât Florin Cîțu. Ar fi un început bun. Avem treabă”, a adăugat Cioloș într-o postare pe rețeaua de socializare.