Dacian Cioloș: Un Guvern minoritar, o idee năstrușnică

Președintele USR, Dacian Cioloș susține că un Guvern minoritar reprezintă o idee năstrușnică. USR vrea alianță cu PNL, dar pe baze solide, a spus liderul USR la RFI. Cioloș susține că orice prelungire a crizei politice este dăunătoare pentru România și solicită ca discuțiile despre noul Guvern să aibă loc cât mai rapid.

„Sincer, ne-am fi așteptat să începem consultările cât mai repede posibil. Orice prelungire a acestei crize politice e dăunătoare pentru România (...) Noi am fost foarte clari de la început, suntem gata să renegociem intrarea în coaliție cu PNL și cu UDMR, pe un program de guvernare, cu un calendar clar de reforme, de data asta. N-o să mai mergem pe povești, pentru că nu mai credem în povești. Deci un calendar clar de reforme și evident, cu un premier, altul decât Florin Cîțu, care a demonstrat că nu e capabil să facă reforme și nici măcar nu e capabil să țină echilibru într-un Guvern de coaliție, că abordează lucrurile doar în interes propriu”, a explicat liderul USR la RFI.

Dacian Cioloș a mai spus că USR nu va susține un Guvern minoritar.

„În nici o condiție. Un Guvern minoritar nu vedem cum ar putea fi o soluție pentru ceea ce are nevoie România în momentul de față. Și încă o dată, un partid responsabil, cum ar trebui să fie PNL măcar în ceasul al doisprezecelea, nu cred că ar trebui să se gândească la un Guvern minoritar, când PNL a guvernat și cu USR PLUS, dar a guvernat în trecut și cu PSD. Deci trebuie să aleagă, pentru că poate să facă o majoritate, având UDMR-ul alături și cu USR PLUS, dar poate să facă și cu PSD-ul... Eu nu cred că merită să petrecem noi acum atât de mult timp pe o idee năstrușnică a PNL-ului de a veni cu un Guvern minoritar”, a precizat Cioloș.

Consultările de la Palatul Cotroceni privitoare la formarea noului guvern vor avea loc săptămâna viitoare. Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură, marți, în Parlament.

(sursa: Mediafax)