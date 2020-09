Dan Voiculescu redevine student la 74 de ani. Va studia Asistență Socială, în cadrul Facultății de Teologie

Profesorul Dan Voiculescu a decis să urmeze cursurile Facultății de Teologie. Anunțul a fost făcut chiar de el, pe blogul personal. “Cu foarte puțin timp înainte de a împlini 74 de ani, hotărât să asum nemijlocit, în propria viață, cele 3 valori fundamentale (Creativitate, Compasiune, Spiritualitate), am decis să urmez cursurile Facultății de Teologie, specializarea Asistență Socială”, scrie Dan Voiculescu.

Acesta arată că, “înțelegând că ignoranța, ostilitatea sau blocajul în etichete și prejudecăți vor determina inclusiv comentarii tendențioase, am dorit, totuși, să anunț public această decizie personală din două motive, care, sper, pot avea o rezonanță socială pozitivă”. Primul motiv este acela conform căruia convingerile personale nu se ascund. “Presiunea unor cutume și inerții sociale nu trebuie să îngrădească nimănui curiozitatea și creativitatea”, precizează profesorul. Al doilea motiv are legătură cu faptul că, “indiferent de vârstă, fiecare persoană are dreptul să-și continue educația, să-și dezvolte competențele, să contribuie, prin propria evoluție, la progresul societăți din care face parte”. “Evident, după ce am parcurs, în urmă cu foarte mulți ani, întreg traseul universitar, de la student la profesor în cadrul Academiei de Studii Economice, puteam să optez acum pentru o formulă de studii postuniversitare. Dar pentru că nu diplomele, ci informația mă interesează, am hotărât să nu pierd nimic din ce aș putea învăța și să încep de la zero. Nu e prima dată”, mai arată Dan Voiculescu.

Creativitatea, compasiunea și spiritualitatea

Decizia are legătură cu doctrina umanistă, pe care profesorul Dan Voiculescu a îmbrățișat-o și pe care o cultivă. În postarea de pe blog, acesta subliniază că, “în ultimii ani, m-am dedicat aproape integral familiei, analizelor macroeconomice și sociale, precum și studiului doctrinei umaniste – în curând, va fi publicat Tratatul Umanismul Pragmatic care reunește, într-o formă unitară, revăzută și adăugită, cele mai importante lucrări pe care le-am scris pe această temă de la începutul anilor ‘90 până astăzi”.

Voiculescu precizează că, în contextul studiului umanismului și al atenției acordate evoluției generale a lumii în care trăim, am ajuns la concluzia că o societate prosperă și echilibrată se construiește pe trei elemente esențiale. Primul este creativitatea, alimentată de curiozitate și garantată de libertate. Al doilea, compasiunea și interesul constructiv pentru binele celuilalt, “determinante pentru coeziunea socială, pentru încrederea în instituții și în statul de drept – o societate justă, cu adevărat evoluată, nu își ignoră categoriile vulnerabile”. Al treilea element este căutarea unui sens spiritual înalt, care să încurajeze o conduită morală și să motiveze comportamente sociale constructive.

Notă pentru “prieteni”

“De-a lungul unei vieți în care am cunoscut înălțimi și abisuri, am învățat că preocupările analitice, principiile și concluziile teoretice vor rămâne întotdeauna sterile, nocive, chiar dacă nu sunt urmate de acțiuni concrete și de exemplul personal”, mai scrie profesorul. Dan Voiculescu conchide, ironic, cu “o veste bună și pentru << prietenii >> deranjați de-a lungul timpului de formula << domn profesor >, cu care mai sunt apelat”: “Pot să se consoleze acum și cu un << băi, studentule! >>, strecurat printre invectivele în care își trădează frustrarea sau lipsa de educație”, mai arată profesorul Voiculescu.

