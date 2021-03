Diana Şoşoacă, despre înscrierea în PSD: „E pe principiul dacă ea nu ne vrea, noi o vrem”

Lucian Alecu Diana Şoşoacă Diana Şoşoacă

Senatoarea Diana Şoşoacă, aleasă pe listele AUR, a anunțat că refuză să se înscrie în PSD până ce partidul nu va scăpa de cei condamnați penal și de cei care și-au bătut joc de țară.

„Eu trebuie să mă înscriu în toate partidele, că toate mă vor. E pe principiul dacă ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdată mi-e bine independentă și cred că am reușit să schimb multe lucruri singură. PSD trebuie să treacă prin schimbări majore, să renunțe la baronii locali, să își facă curat în partid cu cei condamnați penal, cei care și-au bătut joc de țară. Și mai am o pretenție de la PSD, având în vedere că au avut majoritate și au susținut Guvernul PNL abuziv și a susținut acele legi abominabile, le solicit să iasă public și să își recunoască vina, să își asume ce s-a întâmplat de un an de zile în România, inclusiv morți din spitale. În aceste condiții putem vorbi cât de cât de un partid curat”, a spus Diana Șoșoacă, miercuri, la Parlament, conform Digi24.

De la începutul lunii februarie, Diana Șoșoacă este senator independent după ce a fost exclusă din grupul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR).