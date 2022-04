Drulă: Pachetul social este necinstit. Au mințit că finanțarea va veni din bani europeni

„Este și prea puțin și prea târziu și prost făcut și necinstit. Când spunem prea puțin, practic, statul se finanțează acum din această inflație, din aceste creșteri de prețuri, în special la energie, pentru că TVA-ul este o taxă procentuală, spre exemplu, 19%, în momentul în care plătim mai mult, să spunem, pentru un pachet de unt sau pentru un litru de carburant, statul încasează mai mulți bani. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este că din aceste sume, care sunt semnificative, miliarde și miliarde pe care statul le încasează în plus, hrănindu-se din această inflație, ne aruncă înapoi niște firmituri”, declară la RFI Cătălin Drulă.

Liderul USR spune că ”soluția corectă și care trebuia să vină încă din toamnă, când USR a depus proiect de lege pe această temă-și aici intervine partea de prea târziu-era scăderea TVA-ului pe energie și pe carburant”.

„Când am spus prost croit, mă refer la felul în care sunt alcătuite o parte din aceste măsuri. Spre exemplu, ceea ce ar trebui să fie o măsură binevenită, o reducere a fiscalității pe muncă, acea scutire pe 200 de lei, noi avem acea faimoasă propunere zero taxe pe salariul minim, cu care am mers și în coaliția de guvernare de anul trecut, acolo am avut niște dezbateri, până la urmă, nu prea au fost de acord partenerii de coaliție, dar noi le-am propus să mergem pe 200 de lei, dacă nu până la concurența salariului minim, unde să fie impozite zero. Ei bine, propunerea USR era corect formulată, adică primii 200 de lei, de la zero la 200 ai oricărui salariu, să fie scutiți de taxe, e un caz comun, că se face asta în multe țări occidentale. Ceea ce fac dumnealor este să aplice doar pentru salariile care sunt la nivelul salariului minim, adică dacă cineva are salariul minim plus un leu, deja e considerat un om care nu mai beneficiază, e bogat. Or asta este incorect”, afirmă Drulă.

Președintele interimar al USR consideră pachetul social necinstit.

„Ultimul argument, că am spus că este și necinstit acest pachet. Au mințit că finanțarea va veni din bani europeni. Am văzut ieri chiar fostul ministru Dan Vîlceanu a confirmat ce a spus și colegul meu Cristian Ghinea, că nu există un contract între România și Comisia Europeană pentru finanțarea acelor vouchere promise, că nu mai sunt bani în programul 2014-2020, programul financiar actual, pentru a finanța aceste vouchere, forțat actualul ministru Marcel Boloș să recunoască că așa este și vor încerca cumva să le discute în programele europene viitoare, dar acele programe sunt deja negociate”, conchide Cătălin Drulă.

(sursa: Mediafax)