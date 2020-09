Firea, ar accepta propunerea lui Ciolacu: Mă voi zbate din postura de parlamentar

Lucian Alecu

Gabriela Firea a dat, marți, de înțeles că acceptă propunerea liderului PSD Marcel Ciolacu, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Mă voi bate din postura de parlamentar”, a spus Firea.

Întrebată, marți, de jurnaliști, dacă va face un pas în spate după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea a spus că a dublat scorul politic în Capitală și se va bate acum din postura de parlamentar pentru bucureșteni.

„În București am dublat scorul politic de la 16% la europarlamentare, la 33%. Eu am obținut un scor de 38%, foarte onorant în condițiile date în care am avut tot guvernul împotriva mea. (...) De ce să fac un pas înapoi?(...) Eu o să mă zbat în continuare pentru București din postura de parlamentar”, a spus Gabriela Firea.

Aceasta a anunțat că se va face o analiză pentru fiecare județ în parte, după alegerile locale, iar în județe analiza se va face pe fiecare localitate în parte, urmând ca organizațiile județene să își ia propriile decizii.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus că Firea ar trebui să candideze pentru un mandat de parlamentar.

„Mi-aș dori să candideze pentru un post în Parlament. Consider că trebuie să fie în linia întâi a PSD. Rezultatele din București se datorează în mare măsură și dnei Gabriela Firea”, apreciază liderul social-democraților.