Firea cere MS să propună Guvernului majorarea alocației de hrană pentru pacienții din spitale

Alocația de hrană pentru pacienți este insuficientă, doar 10 lei pentru cele trei mese zilnice, iar Ministerului Sănătății îi revine obligația de a propune Guvernului, urgent, majorarea acesteia, afirmă prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea.

“Azi este Ziua Internațională a Sănătății. Adresez o interpelare premierului și ministrului Sănătății, referitoare la alocația de hrană pentru pacienți, total insuficientă. Indiferent de specializarea lor, fie că sunt medicii ATI, pneumologi, nutriționiști, doctorii susțin că o alimentație de calitate este esențială în vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Una dintre concluziile unui studiu publicat de prestigioasa revistă The Lancet este că pacienții trebuie să aibă puterea să depășească faza acută a bolii dar în același timp să fie pregătiți pentru posibilele sechele din perioada de refacere de după boală. În ambele faze, nutriția este de o importanță capitală, esențială”, transmite Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Ea precizează că șase mese pe zi, multe proteine, hidratare este rețeta pe care ar trebui să o urmeze bolnavii de COVID - 19.

„Și nu doar ei, ci toți bolnavii. Pacienții din spitalele din România nu pot urma însă aceste recomandări, din motive financiare. Situația în spitalele din România este neschimbată din 2018, an în care a fost majorată ultima oară alocația de hrană pentru bolnavii internați. Așa cum a afirmat și Managerul Institutului , dr. Beatrice Mahler, acum câteva zile, un pacient bolnav de COVID - 19 are alocat pentru cele 3 mese, 10 lei/zi. O suma insuficientă pentru nevoile reale ale oricărui pacient! Este obligatoriu ca pacienții din spitalele din România să beneficieze de o nutriție care să îi sprijine în lupta cu boala, indiferent cum se numește aceasta. (...) Consider că revine Ministerului Sănătății obligația de a propune Guvernului, urgent, majorarea nivelului alocației de hrană pentru toți pacienții internați în spitalele din România”, conchide Firea.

Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948.