Firea, critici la adresa lui Nicușor Dan: Bucureștiul arată rău, pare un oraș părăsit

„Bucureștiul arată rău, pare un oraș părăsit! Nu se poate să lăsăm acest oraș să se degradeze, iar actuala conducere a Primăriei Capitalei să se preocupe doar de lucruri mărunte, răfuieli personale sau afaceri cu semnul întrebării. Împreună cu parlamentarii și consilierii generali social democrați din București, am analizat situația gravă în care a ajuns Capitala României. Fiecare trebuie să ia atitudine din poziția publică în care a fost investit prin vot de bucureșteni. Șantierele pe care le-am început în mandatul de primar general bat pasul pe loc sau sunt complet blocate. Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea sunt două lucrări importante unde Primăria Capitalei a blocat totul în ultimul an și jumătate”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea afirmă că în marile parcuri este mizerie și din ce în ce mai mulți bucureșteni se plâng că sunt pline de șobolani, insecte periculoase și chiar șerpi.

„Nu cred că ne dorim cu toții să transformăm fiecare parc în Delta Văcărești. Acesta e alt subiect foarte important și pe care actualul primar general nu-l gestionează eficient. Traficul este tot infernal, chiar dacă Nicușor Dan se lăuda că aduce, de la New York, un consultant bine pregătit. Nu i-a mai răspuns specialistului în mobilitate după câștigarea alegerilor și orașul se blochează pe zi ce trece. Lucrările la rețeaua de termoficare sunt puține și datorită echipei Firea sunt începute. Am lăsat în primărie 300 de milioane de euro, fonduri europene, pentru reparații la conductele principale, dar abia după un an și jumătate au început licitațiile. Foarte greu și târziu. Nicușor Dan, USR București, PNL București și omul politic de tristă amintire Ludovic Orban sunt singurii vinovați pentru starea jalnică în care a ajuns acest oraș, Capitala României”, conchide fostul edil.