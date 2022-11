Firea: Nu banii îi lipsesc lui Nicușor Dan, ci competența și spiritul gospodăresc

„Vine iarna și sute de mii de bucureșteni se îngrozesc la gândul că ar putea rămâne fără căldură. Primarul general s-a laudat că va fi mult mai bine, dar realitatea este cu totul alta. Termoenergetica, dată de Nicușor Dan pe mâna USR, amenință că se poate bloca din cauza datoriilor, în timp ce primarul se bate cu pumnul în piept că facturile sunt achitate. Singurii care suferă sunt miile de bucureșteni care rămân zilnic fără apă caldă și căldură”, scrie Firea pe Facebook.

Firea a declarat că a discutat această problemă la ședința săptămânală a organizației PSD București.

„Problema termoficării din București nu poate fi rezolvată peste noapte, dar în orice caz este nevoie de fapte, nu de vorbe. În mandatul meu de primar general am început reparațiile atât de necesare la conductele vechi de 30-40 de ani și am accesat fonduri europene în valoare de 300 milioane de euro pentru reparația a 200 km de conducte. Din păcate, așa cum am mai spus, contractul pentru care am muncit eu și echipa mea a fost blocat intenționat în campania electorală, iar Nicușor Dan s-a grăbit doar să îl semneze. Lucrările propriu zise nu au început însă nici după 2 ani. În prag de iarnă, primarul Nicușor Dan și-a adus aminte să caute vinovații în altă parte decât în propria curte. Nu banii îi lipsesc lui Nicușor Dan, pentru că a primit mai mulți decât alocările din mandatul meu, ci competența și spiritul gospodăresc”, arată fostul primar.

Firea afirmă că, pentru termoficare, lucrurile se pregătesc din timp, nu când deja a venit frigul: „de exemplu, în mandatul meu de primar general, gazele erau plătite în avans. Iar cifrele arată că tot în mandatul meu s-au făcut mai multe reparații. Dar asta nu o să prezinte Nicușor Dan în acele cartoane colorate pe care le vântură pe rețelele sociale. În luna noiembrie, primarul general se plânge că nu este ajutat. Ca în vestita fabulă , Nicușor Dan aruncă tot felul de acuzații puerile în loc să se întrebe ce a făcut până acum. Decizia Guvernului de a majora gradul de îndatorare al Capitalei este una importantă. Din păcate, în mandatul meu de primar general nu a fost aceeași înțelegere din partea guvernului din care au făcut parte oamenii politici de tristă amintire Orban și Cîțu. Solicitările de creștere a plafonului de îndatorare ne-au fost respinse în mod repetat, iar bucureștenii au fost atunci pedepsiți și ținuți in frig doar ca Nicușor Dan să fie salvatorul orașului! Răcoroasă salvare.Salvați Bucureștiul de Nicușor Dan!”.

(sursa: Mediafax)