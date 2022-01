Firea vrea un nou mandat de primar general: Vreau să finalizez proiectele abandonate de Nicușor Dan

Gabriela Firea a spus că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, a explicat de ce nu vrea să candideze la prezidenţiale şi, de asemenea, a dezvăluit şi detalii legate de haosul pe care echipa PSD l-a găsit în Guvern după ce au intrat la guvernare.

„Vreau să fiu sănătoasă, și eu, și colegii, și familia să candidez în 2024 când sunt alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidenţiale, să candidez la alegerile locale pentru un nou mandat de primar general, să finalizez proiectele începute și abandonate de domnul Nicuşor Dan și să recuperez întârzierile lui pentru că a dovedit că nu cunoaşte administraţie, nu vrea oameni buni în jur și am senzația că nu-i pasă de oameni. Dacă i-ar păsa, ar lua niște măsuri bune”, a spus la România TV Gabriela Firea.

Ea afirmă că nu va candida la alegerile prezidențiale, dar că va susține reprezentantul PSD.

„Avem colegi foarte bine pregătiți care vor participa la o cursă internă pe sistem american și vom avea un candidat bun și pentru alegerile prezidenţiale, pe care eu îl voi susține sper din postura de primar general, pentru că, la momentul prezidențialelor, vor fi fost depășite cele locale. Este decizia mea (de a nu candida la prezidențiale - n.r.), îi prețuiesc pe români și am dovedit-o în multe ocazii, dar cred că menirea mea este aceea de a rezolva lucuri de sistem din Capitală. Este păcat că s-a întrerupt activitatea mea prin minicună, fraudă, manipulare. Lucrurile mergeau mai bine în perioada asta, și mai am multe de spus din punct de vedere administrativ. Ce se va întâmpla peste niște ani, nu putem spune, dar următoarele două mandate aici mă văd și aici am abilități”, a adăugat senatorul PSD.

Nicușor Dan, susținut de PNL și USR, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei în 2020, obținând 42,81% din voturi. Gabriela Firea a întrunit 37,97% din preferințele bucureștenilor.

(sursa: Mediafax)