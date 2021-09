Florin Cîțu, în fața liberalilor: Să nu ne mai atacăm între noi, membrii PNL vor o Românie liberală

Florin Cîțu a ținut un discurs în fața Consiliului Național al PNL și le-a cerut liberalilor să nu se mai atace între ei. Să nu ne mai atacăm între noi, membrii PNL vor o Românie liberală, a spus Cîțu.

În prima parte a discursului Florin Cîțu, unul dintre cei doi candidați la funcția de președinte al PNL, a vorbit despre sprijinul pe care îl are în partid.

„Astăzi sunt 40 de filiale care au votat Moțiunea România liberală dintre care 34 au votat doar moțiunea România Liberală... Nu este o surpriză pentru mine că membrii PNL vor o Românie liberală, pentru asta am intrat în politică”, a declarat Florin Cîțu în fața liberalilor reuniți în cadrul Consiliului Național al PNL.

În discursul său, Florin Cîțu a vorbit despre măsurile luate din poziția de premier, printre cele enumerate fiind proprietatea privată, relația cetățeanului cu statul, digitalizarea, antreprenorii și sistemele de educație și de sănătate.

De asemenea, Cîțu a mai vorbit despre programul Anghel Saligny, despre PNRR, despre parteneriatul cu președintele României, despre pandemie și despre vaccinare.

„Am reușit să fim prima țară din Europa unde vaccinarea s-a făcut cu buletinul este o realziare a guvernării liberale, am ținut economia deschisă. Tot ce am spus, am făcut”, a precizat Florin Cîțu.

„Îmi asum din temelii reformarea statului român... nu modificăm nimic din programul de guvernare, mergem mai departe și facem tot ce am promis, suntem puternici, nu vom renunța niciodată la principiile liberale”, a adăugat Cîțu.

Consiliul Național al PNL s-a reunit sâmbătă pentru a pregăti congresul partidului programat pe 25 septembrie.