Florin Cîţu susține că Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice”

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice” și își face treaba bine la Guvern, spune liderul PNL, Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice” și își face traba bine la Guvern, spune liderul PNL, Florin Cîțu. In plus, fostul premier își asumă rolul de „băiat rău când e vorba de bani publici”. În ce privește relația cu Iohannis, o descrie „foarte bună, încă”.

„O relație foarte bună, încă. Ne vorbim, ne sfătuim, discutăm, așa cum v-am obișnuit, nu vă spun ce, dar am discutat de câteva ori chiar anul acesta (în 2022-n.r.). Da, de câteva ori deja, da, ne uităm amândoi la situația politică, la situația geopolitică”, spune la DC News Florin Cîțu, întrebat care este relația sa cu președintele Klaus Iohannis.

De asemenea, Florin Cîțu a afirmat că deciziile politice se iau „la partid și apoi în coaliție”, scrie Mediafax

„La partid sunt variante și vă spun că la partid eu sunt cel care de fiecare dată atrag atenția că orice msură care implică bani publici trebuie să vină cu condiționalități, și eu îmi asum acest rol de băiat rău când e vorba de bani publici, și poate supăr și pe ministrul energiei și pe premier, nu mă interesează, e vorba de bani publici, nu poți să dai bani gratuiti tuturor, ei vor cere. Trebuie să pui condiții”, conchide Cîțu.