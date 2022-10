Gabriela Firea îl acuză pe primarul Nicușor Dan de noi ilegalități: Fapte extrem de grave, cu iz penal și de competența instituțiilor pricepute în cercetări, se derulează în aceste zile în Primăria Capitalei!

„Fapte extrem de grave, cu iz penal și de competența instituțiilor pricepute în cercetări, se derulează în aceste zile în Primăria Capitalei! Sunt încă o realizare marca Nicușor Dan!

Noile tramvaie nu circulă încă prin București pentru că producătorul a folosit alte piese față de cele prezentate în oferta câștigătoare. În plus, tramvaiul nu poate fi scos pe șine pentru că nu are certificat de omologare tocmai pentru că detalii tehnice importante sunt diferite de cele prezentate în licitație. Și totuși, primarul general face presiuni enorme asupra comisiei de recepție pentru a le accepta.

Tramvaiele ajunse în probe la București au alte motoare, cu o putere mai mică, față de cele prezentate în ofertă trimisă Primăriei Capitalei în timpul licitației. Mai exact, motorul nu dezvoltă 120 kw, ci doar 100 kw. Piesa are un alt producător și, evident, un alt preț, mai mare decât cel declarat la licitație. Un fleac!

Aceeași problemă a fost constatată de specialiști în cazul boghiului și a sistemului de acționare. Aceste piese extrem de importante și costisitoare diferă față de cele prezentate în oferta câștigătoare. Întrebarea este dacă având aceste piese ar fi obținut același punctaj în timpul licitației.

Este limpede că oferta tehnică în baza căreia a fost câștigată licitația nu a fost respectată! În plus, pentru acest tramvai a fost depus un certificat de omologare tocmai din anul 2012. Însă, potrivit legii, certificatul și-a pierdut valabilitatea pentru că au fost înlocuite componente importante. Membrii comisiei de recepție au semnalat toate aceste lucruri și tocmai asupra lor este, acum, presiunea cea mai mare. Trebuie să accepte noile specificații tehnice pe motiv că sunt mai bune, mai eficiente, dar mai scumpe.

Pentru Nicușor Dan este, evident, de neacceptat și nu s-a ferit să spună public. Nu s-a zbătut atât de mult ca să întâmpine acum probleme. Sper că nu a uitat nimeni cum producătorul a ținut în sertar contractul semnat de mine și echipa mea, doar pentru a-l putea parafa alături de Nicușor Dan. Și nici solicitarea de a majora prețul pe care a făcut imediat. Foarte bine, să-și asume împreună această “afacere” când instituțiile statului vor pune întrebări. Să-i ia cu ei pe Ludovic Orban, patronul politic al primarului general, și pe șefii din primărie “sponsorizați” de producătorul tramvaielor.

A fost o bătaie imensă pe acest contract, iar în campania electorală am fost acuzată în fel și chip. S-a spus, în special, că nu susțin producătorii autohtoni, ceea ce este fals. Sigur că “turcismele” sunt bune la Timișoara, nu și-n Capitală unde era nevoie de tramvaie românești, ca-n majoritatea orașelor de dreapta. Spun încă o dată răspicat: nu am susținut pe nimeni pentru că dacă aș fi înclinat spre vreuna dintre părți nu ar fi fost legal. A existat o comisie de licitație, contestații, o decizie finală și un câștigător, iar acesta are datoria să respecte oferta tehnică depusă. Nu te poți suci după ce ai primit contractul! Sau orice se poate, dacă primarul este, iată, Nicușor Dan!

În curând, se împlinesc șase ani de când Consiliul General a Municipiului București, în timpul mandatului meu de primar general, a aprobat achiziția celor 100 de tramvaie noi, atât de necesare pentru transportul în comun din București. Bucureștenii care folosesc zilnic transportul în comun nu au nici o vină în aceste “lupte” pe banii publici. Ei au nevoie de condiții decente, de mijloace de transport în comun cu aer conditionat vara și călduroase iarna. Pentru călători, e mai puțin important cine produce tramvaiul sau autobuzul”, scria Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.