Gabriela Firea: PSD va depune o moţiuniune la adresa Guvernului

PSD

Gabriela Firea a anunțat că Partidul Social Democrat va depune o moţiune simplă dacă şcolile nu se vor deschide începând cu semestrul al doilea, adică din 8 februarie. De asemenea, PSD se gândește și la posibilitatea depunerii unei motiuni de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

”Noi am afirmat încă de anul trecut, și nu doar am afirmat, am avut și diferite demersuri, fie în Parlament, fie acțiuni publice, în care am solicitat imperativ Executivului să deschidă școlile. E adevărat, cu măsurile care se impun în această perioadă, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.