Gabriela Firea, s-a decis: Ce planuri are pentru 2024

Întrebată dacă va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, la finalul mandatului lui Nicușor Dan, Gabriela Firea a spus că își dorește acest lucru, dar dacă PSD va avea o altă variantă mai bună, ea se va supune deciziei partidului.

„Dacă sunt sănătoasă, cu putere de muncă, în forma fizică de azi (...) mi-aș dori să candidez din nou și să îmi continui proiectele care acum sunt majoritatea înghețate, în special cele de mare infrastructură, cele din domeniul sănătății și cele din domeniul social (...) Deocamdată, consider că am susținerea colegilor din PSD. Președintele Ciolacu a făcut precizări în ultima perioadă tocmai pentru că au fost tot felul de speculații, cum că nu m-aș bucura de încrederea colegilor.

Dacă colegii mei din PSD au un alt candidat care să fie mai mult decât aș putea oferi eu ca și garanție de responsabilitate în administrație, nu este cu supărare. În politică nu este cu supărare, nu am decât să accept faptul că există un candidat mai pregătit decât mine din punct de vedere administrativ, din punct de vedere politic, al energiei, al dorinței de a face și îl voi susține, Nu înseamnă că eu trebuie să îmi impun propria candidatură”, a spus Gabriela Firea, în prezent ministru Familiei.

Întrebată dacă și-ar dori o candidatură pentru Președinția României, ministrul a spus că este „o onoare” că numele ei a apărut alături de altele pentru o astfel de funcție, însă nu își dorește o astfel de candidatură.

„Este o onoare pentru orice persoană să ajungă în situația de a se discuta despre ea ca fiind un posibil candidat la Primăria Generală, la Președinția României sau într-o altă postură publică. Le sunt recunoscătoare tuturor celor care au vehiculat și numele meu alături de alte nume de pe scena politică sau care nu sunt acum pe scena politică dar ar putea să fie propunerea unor partide sau a unor alianțe de partide în cursa cea mai importantă pentru alegerea președintelui. Dar, categoric, eu îmi doresc să continui proiectele de la București. Nici nu s-a pus problema din punctul meu de vedere să vizez o altă funcție. Nu îmi doresc să candidez la alegerile prezidențiale. Eu mi-aș dori să candidez la alegerile de la Primăria Capitalei”, a mai spus Gabriela Firea.

(sursa: Mediafax)