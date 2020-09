Geoană asigură NATO că România va aloca, în continuare, 2% din PIB pentru Apărare

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a dat asigurări NATO că România nu are nicio problemă în a aloca bani pentru apărare, deși PIB-ul țării a scăzut cu peste 10% în al doilea trimestru al acestui an. Conform lui Geoană, România este un aliat vital al NATO şi are rol de pivot regional în ceea ce priveşte apărarea şi descurajarea ameninţărilor la adresa Alianţei, a declarat, marţi, secretarul general adjunct al NATO.