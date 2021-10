George Simion: Nu o să susţinem varianta Nicolae Ciucă premier

Lucian Alecu

Copreşedinte al AUR,George Simion, a declarat joi, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele, că partidul său nu o să susţină varianta Nicolae Ciucă ca premier, menţionând că dacă nu se va obţine o majoritate în Parlament pentru Nicolae Ciucă, AUR va iniţia procedurile de suspendare a preşedintelui.



"Nu o să susţinem varianta lui Nicolae Ciucă ca premier, Marcel Ciolacu ca preşedinte al Camerei Deputaţilor şi Florin Cîţu -, preşedinte al Senatului. Asta se vehiculează. Eu sper ca PSD să nu marşeze la această variantă, să nu facă blat cu Klaus Iohannis (...). Dacă nu va obţine o majoritate pentru Nicolae Ciucă, noi o să iniţiem procedurile de suspendare. Acum, mingea este la PSD", a precizat Simion.



El a mai spus că AUR a înaintat o altă propunere pentru Palatul Victoria.



"Preşedintele Iohannis ne-a transmis că propunerea de prim-ministru va fi generalul Nicolae Ciucă. Noi am înaintat o altă propunere astăzi la Cotroceni şi preşedintele are pe masă două alegeri. I-am pus în vedere lui Klaus Iohannis faptul că dacă şi această propunere nu întruneşte o majoritate parlamentară, AUR va iniţia suspendarea preşedintelui. Am să merg cu propunerea unui prim-ministru independent sau altă persoană din afara partidelor politice. Preşedintele ne-a spus că se pare că ăsta e hobby-ul nostru, suspendarea preşedintelui, şi i-am transmis că fiecare cu hobby-urile sale. Colegul Mihai Negoescu l-a întrebat pe preşedinte ce îl califică pe Nicolae Ciucă în funcţia de prim-ministru, la care preşedintele a spus că asta va reieşi din dialogul pe care îl va purta Nicolae Ciucă cu noi", a susţinut Simion.