Ghinea: Miercuri începe votul online al membrilor USR PLUS pentru preşedinţia partidului

Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea a declarat că votul online al tuturor membrilor USR PLUS pentru stabilirea preşedintelui partidului va începe miercuri.





"Tot partidul este radicalizat pe ideea - şi pe bună dreptate - că nu mai putem accepta să lucrăm în aceleaşi condiţii. Problema de fond a fost că aceasta a fost o coaliţie dezechilibrată şi disfuncţională. Eu am participat la aproape toate şedinţele de coaliţie ca reprezentant al USR PLUS şi vă pot spune că era un cadru complet disfuncţional de luare a deciziilor şi o eventuală întoarcere a noastră, pe lângă condiţia legată de prim-ministru, trebuie să fie legată de două chestiuni. Una - o formalizare a acestei coaliţii, că nu ne mai putem vedea aşa, pur şi simplu, la domnul Orban în birou, stăm şi trăncănim trei ore, plecăm fără o agendă clară. S-a întâmplat de foarte multe ori", a spus el, adăugând că o altă condiţie ar fi stabilirea unor termene pentru implementarea obiectivelor.



La preşedinţia USR PLUS candidează actualii copreşedinţi Dan Barna şi Dacian Cioloş, precum şi senatorul Irineu Darău.