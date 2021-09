Începe o nouă sesiune parlamentară. Deputat USR: Prima lună va fi preponderent joc de glezne

Parlamentarii se întorc miercuri din vacanță. Noua sesiune parlamentară va începe cu o şedinţă la care este invitat preşedintele Parlamentului din Republica Moldova. Adoptarea legii consumatorului vulnerabil pare „laitmotivul” partidelor parlamentare.

„Sesiunea va începe în primul rând cu o şedinţă la care este invitat preşedintele Parlamentului din Republica Moldova. Priorităţile sunt în linie cu programul de guvernare, în colaborare cu Guvernul şi avem o serie de iniţiative legislative care trebuie finalizate în perioada imediat următoare”, anunța președintele Senatului, Anca Dragu.

Ea a adăugat că senatorii au pregătit şi noi iniţiative legislative, pe care ar vrea să le vadă finalizate până la sfârşitul anului: „Colegii au pregătit, peste vară, şi o serie de noi iniţiative legislative, care vor fi depuse şi pe care am vrea să le vedem finalizate până la sfârşitul anului”.

„Laitmotivul” partidelor parlamentare este reprezentat de adoptarea legii consumatorului vulnerabil.

Premierul Florin Cîţu a declarat, marţi, că „tot felul de curajoşi” de la toate partidele vin cu soluţii în ceea ce priveşte legea consumatorului vulnerabil, însă niciun lider politic nu a propus sesiune extraordinară pentru adoptarea mai rapidă a acestui act normativ.

„Avem legea consumatorului vulnerabil şi aici iarăşi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012 care a tot fost împinsă şi niciun Guvern până la acest Guvern nu a avut curajul să-şi asume această lege. Astăzi am văzut că sunt tot felul de curajoşi care apar în spaţiul public, din toate partidele politice, cu soluţii. Această lege este din 2012 pregătită şi nu a fost până în acest moment luată în calcul. În primăvară am adoptat această lege. Ministerul Muncii a propus-o în Guvern şi am aprobat această lege - Ministerul Energiei - şi ea stă în Parlament din primăvară. Toată vara am discutat despre preţurile la energie. Nimeni din Parlament, niciun preşedinte de Camera Deputaţilor sau Senat, nimeni, niciun lider politic nu a venit să spună că face sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege. A trebuit să vin tot eu să spun că vom trimite amendamente de la Ministerul Muncii şi Ministerul Energiei pentru a completa legea şi să o adoptăm mai devreme. Este foarte multă discuţie în spaţiul public, dar nimeni nu vrea şi atunci ne asumăm noi acest lucru", susținea Cîţu.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat și el, luni seara, că lunea viitoare va avea loc în coaliţie „discuţia decisivă” cu privire la forma finală a legii consumatorului vulnerabil.

„Trebuie gândite măsuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem în dezbatere la Parlament şi chiar am discutat astăzi în coaliţie, luni vom avea discuţia decisivă, la care vor participa ministrul Energiei şi ministrul Muncii, pentru a stabili forma finală a legii consumatorului vulnerabil. Prin intermediul acestei legi, familiile cu venituri mai mici vor beneficia de o sumă de bani pentru a-şi achita factura în funcţie de venit pentru gaz, pentru energie electrică”, a spus Orban la TVR1.

Și social-democrații și-au fixat, pe lângă depunerea unei moțiuni de cenzură, adoptarea acestui proiect.

„Am decis cu unanimitate de voturi astăzi, în cadrul Consiliului Politic Național, că vom depune moțiunea de cenzură în momentul în care vom avea cele 234 de voturi necesare să treacă această moțiune. Ca să fiu foarte clar înțeles, în acest moment partea de opoziție a Parlamentului are 204 voturi. Un Guvern nu poate să cadă decât printr-o moțiune de cenzură în Parlament sau milioanele de români să iasă pe stradă și să ceară demisia acestui Guvern. Nu există altă cale a unui stat membru în Uniunea Europeană. O să venim la 1 septembrie cu mai multe pachete de legi, mai ales în zona economică, și aș dori dintre acestea să vă prezint din amendamentele la legea consumatorului vulnerabil, unde vom veni cu extinderea numărului persoanelor care primesc ajutor de încălzire, indexarea anuală a ajutorului de încălzire cu rata inflației, creșterea ajutorului acordat pentru fiecare tip de încălzire și, nu în ultimul rând, reducerea TVA. În ultimele zile, în spațiul public toate discuțiile s-au dus, cum este și normal, în jurul facturilor noastre personale de acasă. Scumpirea energiei și a gazelor este și în zona economică, la agenți economici, scumpindu-se necontrolat energia, automat vom avea importuri mult mai mari și deficitul comercial deja cu peste 20% mărit față de anul trecut va fi și mai mare, iar presiunea pe euro și pe rata de schimb va fi una și mai mare”, a anunțat luni liderul PSD.

Ciolacu a mai spus că „prioritatea zero” este adoptarea inițiativei USR „Fără penali în funcții publice”.

„Voi cere ca prioritate zero în Senatul României, cameră decizională, să fie introdus pe ordinea de zi proiectul de lege <Fără penali în funcții publice>, astfel încât după promulgarea legii domnul prim-ministru penal condamnat să organizeze referendumul prin care românii să se exprime dacă doresc sau nu penali în funcții publice. Eu sunt ferm convins că românii, peste 90%, nu doresc penali în nicio funcție publică. Cer Biroului Permanent al Senatului, liderului de grup al PSD, și nu în ultimul rând domnului Barna, susținătorul proiectului „Fără penali în funcții publice”, și domnului Cioloș să introducă pe ordinea de zi la prima ședință a Senatului proiectul de lege <Fără penali în funcții publice>”, a punctat Marcel Ciolacu.

Unul dintre parlamentarii USR PLUS, Tudor Benga, prognozează că vom avea parte în prima lună a sesiunii de „un joc de glezne”, coaliția fiind „esențiamente blocată”.

„Mâine (miercuri n.r.) începe cea de-a doua sesiune parlamentară a legislaturii 2020-2024. La cum arată lucrurile acum prima lună de zile va fi preponderent joc de glezne. Coaliția e esențialmente blocată iar până nu trec cele trei congrese (UDMR, PNL, USRPLUS) e greu de crezut că se va mișca ceva consistent pentru țară la nivel legislativ. Nu-i deloc în regulă că e așa dar ăsta-i adevărul sec. Întrebarea mare e dacă după ce trec congresele vom începe sau nu să facem reforme. Fiindcă dacă nu o facem, lucrurile vor începe să o ia la vale serios. Și simt nevoia să spun răspicat și explicit lucrul ăsta fiindcă am senzația foarte neplăcută că atât la vârful PNL cât și la vârful USRPLUS liderii nu înțeleg mai deloc cât de aproape de marginea prăpastiei ne găsim, chiar dacă alegerile par departe”, explică Tudor Benga.

El afirmă că, în luna septembrie, cel mai probabil „pandemia o va lua din nou la galop în România”.

„Situația macroeconomică arată la prima vedere bine, însă privită mai atent e limpede că încep să se adune dezechilibre structurale în economia românească. Mai mult, încep să se adune norii la nivelul economiei globale. Și SUA și China încep să aibă probleme cu tulpina Delta și riscul să li se gripeze economiile e real. Dacă lucrurile o iau la vale economiile emergente, din care și România face încă parte, vor fi cele mai expuse. Personal percep tot mai acut scleroza clasei noastre politice, din care, da, știu foarte bine, fac și eu parte. (..) Dacă după congrese țării i se va livra tot combinageala românească și joc de glezne, lucrurile o vor lua la vale mult mai repede decât conștientizeaza în clipa de față liderii partidelor din coaliție. Așa că trag și io semnale de alarmă cât mai pot. Și da, fiindcă știu că mă veți întreba diverși, am fost mult mai explicit și tranșant de atât în toate discuțiile interne la care iau parte în USRPLUS. Fiindcă așa cum 2-0 e un scor foarte periculos în fotbal, iluzia că ai patru ani să faci reforme după ce-ai câștigat alegeri când de fapt ai unul, maxim doi, te bagă în gard de nu te vezi. Iar 2024, paradoxal, poate fi un an mult, mult mai complicat decât 2016”, mai spune Benga.

