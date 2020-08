Iohannis a răbufnit: Întrebarea dumneavoastră mi s-a părut extrem de tendențioasă și probabil greșit formulată

Președintele Klaus Iohannis a răbufnit când presa l-a întrebat de traseismului politic, despre racolarea primarilor PSD de către PNL. Iohannis a atras atenția că el este împotriva acestei practici.

Preşedintele a fost întrebat, în conferinţa de presă de miercuri seara, "de ce a girat racolările de primari PSD de către liberali".

"Puteţi repeta ultima parte din întrebare, aia cu... giroscopul?", i-a răspuns, ironic, preşedintele, jurnalistului.

"Nu le-am girat, ba dimpotrivă. Şi săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc, împotriva traseismului politic. Nu vă supăraţi, acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendenţioasă şi probabil chiar greşit formulată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac şi nici nu cred că cineva bănuieşte că am făcut.

Eu sunt împotriva traseismului politic. Iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să-mi explice mie de ce au făcut-o fiindcă eu nu am nicio autoritate să spun unui politician ce să facă. Fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte in alta. Dar pe mine, altă dată, vă rog să mă întrebaţi într-o formulare corectă care nu se constituie într-o supoziţie total eronată", a continuat preşedintele.

În ultimele zile, aproape o sută de primari PSD și-au depus candidatura din partea PNL.