Iohannis l-a dat pe Costel Alexe pe mâna procurorilor

La nici 24 de ore de la momentul în care DNA a anunțat intenția de a solicita aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, pentru luare de mită și instigare la delapidare, președintele Klaus Iohannis a încuviințat acțiunea. Este drept că și Ministerul Justiției s-a mișcat rapid, pentru a transmite toate documentele semnate de la Palatul Cotroceni către Parchetul General. Pe surse, au ieșit și informații cu privire la identitatea combinatului siderurgic căruia Costel Alexe i-ar fi cerut șpaga constând în cele 22 de tone de tablă.

Tabla care a fost pretinsă, în schimbul eliberării unor certificate de emisii de gaze cu efect de seră, ar fi chiar Combinatul Siderurgic Galați, potrivit unor surse judiciare, entitate care a beneficiat, în data de 13 iulie 2020, de un Ordin al Ministrului Mediului prin care s-a aprobat alocarea unui număr de 5.527.525 de astfel de certificate. Reamintim faptul că, luni, procurorii DNA îl acuză pe Costel Alexe, actual președinte al Consiliului Județean Iași, că ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme. Procurorii arată că cele 22 de tone de tablă, în cuantum de 103.000 de lei, ar fi fost primite în datele de 23 aprilie 2020 și 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrate soția fostului ministru. Iar ordinul pentru eliberarea certificatelor a fost semnat pe 13 iulie, de către fostul secretar de stat din Ministerul Mediului, Mircea Fechet.

Liberalul spune că este nevinovat

Ieri, Ministerul Justiției a transmis procurorului general al României cererea conformă de urmărire penală a lui Costel Alexe, pentru faptele ce fac obiectul dosarului DNA nr. 176/P/2020. Cererea a fost transmisă în temeiul art. 109 alin. 2 teza întâi din Constituţia României, republicată, precum și al art. 12, art. 18 și art. 19 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În prealabil, președintele Klaus Iohannis a trimis ministrului Justiției, Stelian Ion, cererea de urmărire penală a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe. Actualul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că nu a cerut și nu a luat în întreaga activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. El precizează că a luat act „cu surprindere”, de cererea DNA, însă, cu toate acestea, are încredere în actul de justiție și își dorește cât mai repede finalizarea acestui demers, „care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii”.

Președintele a semnat cererea de urmărire penală a fostului ministru Alexe. Ministerul Justiției a trimis-o imediat la Parchet