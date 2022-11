Iohannis: România se îndreaptă, cu pași ambițioși, către economia și societatea digitală

„În lumea de azi, transformarea digitală a devenit o prioritate esențială pentru tot mai multe națiuni. Ne bucură faptul că și România se îndreaptă, cu pași ambițioși, către economia și societatea digitală. Este remarcabil faptul că industria IT&C a înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultimul deceniu, cu creșteri de două cifre aproape an de an, contribuind semnificativ la avansul tehnologic al economiei noastre. Progresele în planul conectivității, dinamismul sectorului antreprenorial de profil, dar și resursa umană înalt specializată au generat pentru România avantaje competitive certe, esențiale în atragerea de investiții și diversificarea oportunităților de afaceri. Prin provocările sale, pandemia a oferit un context favorabil creșterii acestui sector, însă implicațiile sunt mult mai profunde și diverse. În România, numărul de angajați din sectorul IT&C, precum și numărul companiilor specializate se află de mult timp pe un trend crescător. Atât marile firme de profil, cât și ecosistemul românesc de start-up-uri tehnologice sunt alimentate de forța de muncă din domeniul IT cu cea mai rapidă creștere din Europa”, se arată în mesajul președintelui Klaus Iohannis, transmis în deschiderea celei de-a XI-a ediții a GoTech World.

Șeful statului amintește că primul unicorn cu origini românești este o companie din industria IT&C „care a trecut lăudabil testul concurenței globale, iar această poveste de succes este deja un model aspirațional pentru mulți întreprinzători români”.

„Dezbaterile începute acum câțiva ani pe tema perspectivelor deschise de tehnologiile bazate pe blockchain, inteligența artificială sau automatizare sunt astăzi completate de noi subiecte, precum metaversul - ca următoare frontieră a experienței umane şi de muncă sau activele digitale - ca punct central al reinventării instituțiilor financiare actuale. Este incontestabilă contribuția domeniului IT&C la performanța economică și creșterea competitivității, nu doar în România, ci peste tot în lume. În definitiv, sectorul digital a fost în pandemie puntea de legătură către „noua normalitate” și este motorul celei de-a patra revoluții industriale. Să nu uităm, însă, că o tranziție digitală durabilă, sustenabilă, înseamnă mult mai mult decât performanța unui sector economic. Tranziția către viitorul digital este importantă, dar în egală măsură este important și cum ajungem acolo, și ce rămâne în urmă. În evoluția naturală către o economie competitivă, inteligentă, incluzivă și conectată, avem nevoie de eforturi sporite pentru a reduce decalajele și disparitățile regionale și pentru a facilita accesul tuturor la internet, servicii digitale, telecomunicații”, adaugă Iohannis.

Facilități precum vehicule inteligente, asistență medicală digitală, educație și orașe inteligente sau spații virtuale pentru comunicare și conectare liberă, afirmă el, „nu trebuie să aparțină doar de așa-numiții poli de dezvoltare”.

„Dezbaterile privind creșterea competențelor digitale, reconcilierea avansului tehnologic cu drepturile și libertățile individuale sau securitatea spațiului cibernetic ar trebui să aibă loc mai des și în formate cât mai extinse. La noi în țară încă există un decalaj important al sectorului public în ceea ce privește integrarea avansului tehnologic. Este încă redus ritmul trecerii la serviciile publice digitale, atât de necesare pentru modernizarea relației dintre stat și cetățeni. De aceea, autoritățile publice ar trebui nu doar să își propună politici ambițioase, ci să și facă pași concreți și rapizi în împlinirea acestor obiective. Evenimente precum cel de astăzi oferă perspective noi asupra viitorului și cultivă interesul pentru inovare și progres tehnologic. Ediția din acest an a GoTech World este organizată, inspirat, sub egida „aici și acum”, îndemnând la acțiune imediată și, mai mult, oferind și instrumentele necesare unei asemenea acțiuni”, încheie Iohannis.

Mesajul a fost prezentat de către Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale.

(sursa: Mediafax)