Kelemen Hunor: Voi face tot posibilul să continuăm guvernarea

„Întotdeauna am spus că vrem să prosperăm pe pământul nostru natal ca și comunitate maghiară, păstrând și recreând identitatea noastră cu elementele sale în fiecare generație – dar asta nu este suficient. Astăzi, alegerea să trăim pe pământul natal nu poate fi strict o cerință morală. Trebuie să facem această țară un loc în care merită să trăiești. Pe lângă cadrul instituțional de păstrare a identității și a siguranței din punct de vedere legal trebuie să îmbunătățim condițiile privind calitatea vieții, calitatea serviciilor publice, trebuie să formăm țara în așa fel încât maghiarii să rămână aici și da, dragi prieteni, acest lucru depinde mai presus și înainte de toate de noi. Nimeni altcineva nu va face această treabă în locul nostru. În acest demers este nevoie de toată lumea”, a spus Kelemen Hunor în Discursul program prezentat la cel de-al 16-lea Congres al UDMR de la Timișoara.

„Împărțim acest pământ cu români, sași, șvabi, evrei, romi și cu toate celelalte naționalități care trăiesc aici și, deși în trecut ne-au despărțit multe, nu vrem să împunem trecutul în locul viitorului. Acordăm respect și cerem respect. Datele Recensământului ne arată că, în ultimul deceniu, mulți – după standardele noastre chiar foarte mulți – au ales să emigreze. Acest grad ridicat de mobilitate geografică afectează toate popoarele, națiunile din regiune, deoarece în Europa de Vest și de Nord standardele de trai și salariile sunt, încă, mai bune. Este datoria noastră de a-i reprezenta cât mai bine cu putință pe cei care au rămas aici și îi așteptăm acasă pe cei care n-au părăsit țara cu intenția de a rămâne definitiv în străinătate”, a adăugat liderul UDMR.

El a mai spus că pentru Uniune cel mai important este reprezentarea comunității, sprijinirea maghiarilor din România, prosperitatea comunității.

„Pe termen scurt, asta înseamnă că vrem să continuăm munca pe care am început-o. La sfârșitul lunii mai va fi rotativa guvernamentală și puteți vedea că toată lumea speculează și foarte mulți manipulează. În anul 2020 am intrat la guvernare pentru patru ani. Ne-am asumat munca, nu funcțiile și, de atunci, pot spune cu curaj și cu inima împăcată, că ne facem treaba eficient. Și acum spun același lucru, ce am spus în 2020. Dacă condițiile sunt îndeplinite, continuăm munca. Vrem să continuăm, dar nu în orice condiții. Dar nimeni, niciun partener de-al nostru să nu se lase înșelat de faptul că noi avem în Parlament doar 6-7%. Noi reprezentăm o întreagă comunitate națională de peste un milion de oameni. Aceasta nu este matematică, este mult mai mult de atât. Aceasta este pasiunea nostru. Eu însumi voi face tot posibilul să continuăm guvernarea. Și nu doar să continuăm, dar să lucrăm mai mult, mai bine și mai înțelept. Astăzi, acesta este interesul maghiarilor din România, este interesul partenerilor noștri de coaliție și este interesul țării. După 2024, dacă comunitatea noastră ne va acorda din nou încrederea, atunci din nou ne vom strădui ca, prin mijloacele guvernării, să susținem comunitatea, dezvoltarea, prosperitatea maghiarilor din România”, a declarat Kelemen Hunor.

Conform acestuia, în 2024 vor avea loc patru rânduri de alegeri.

„Pentru noi, maghiarii, fiecare alegere este deosebit de importantă, fiecare are o miză. Din punctul nostru de vedere, la alegerile europarlamentare se va decide dacă putem să ne păstrăm reprezentarea la Bruxelles. Dacă vom avea un cuvânt de spus în privința viitorului Uniunii Europene pentru că vedem că trecutul recent și prezentul nu merg în cea mai bună direcție. Alegerile locale vor decide dacă ne vom putea menține pozițiile și dacă vom putea continua munca, în ce măsură noi vom continua să conducem, în continuare, acele comunități locale unde maghiarii au un cuvânt decisiv de spus, respectiv dacă vom putea da voce acelor maghiari, care trăiesc în minoritate, dar nu are cine să le reprezinte interesele. Fără îndoială că alegerile parlamentare vor decide dacă vom putea intra, din nou, la guvernare sau nu. Dacă vom putea să rămânem cheia stabilității în politica românească. Răspunsul nostru poate fi doar unul. Da, trebuie să rămânem. Față de acestea, alegerile prezidențiale au mai degrabă o importanță simbolică – totuși este important să ne manifestăm, să arătăm forța comunității noastre”, a precizat liderul UDMR.

„Funcția de președinte este deținută, întotdeauna, de o singură persoană, însă Uniunea nu depinde doar de ea. Totodată, Uniunea noastră nu este o entitate independentă de noi, care funcționează de la sine, recunoaște problemele și le rezolvă. Uniunea noastră, UDMR, este o comunitate vie, diversă, o comunitate a oamenilor care lucrează mereu cu entuziasm, uneori cu mare efort, dar întotdeauna cu forța de a o lua de la capăt. Nu funcționează de la sine, ci funcționează datorită vouă, datorită comunității maghiare. Și datorită celor care nu sunt în prim plan, nu apar la știri și nici pe afișe. Majoritatea oamenilor care sunt mai tăcuți, dar hotărâți în ceea ce înseamnă identitatea lor de maghiari. Așadar, dragii mei prieteni, mă angajez să pun cunoștințele și experiența mea acumulată în ultimii 26 de ani și, mai ales în ultimii 12 ani, în slujba acestei comunități”, a încheiat Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)