Kelemen Hunor: Kovesi ar putea candida la prezidenţiale

"Da. (...) Astăzi poate să spună: 'Nu!', anul viitor în mai-iunie poate să spună: 'Da!'. (...) O cred pe Kovesi când spune 'Nu!'. În acel moment bănuiesc că a fost sinceră. (...) Hai să vedem ce se va întâmpla anul viitor în mai-iunie, imediat după europarlamentare. În acest moment, eu nu văd în România nicio personalitate care să reziste un an de zile în funcţia de candidat. Asta este o altă problemă. Nu suntem în America. (...) Sunt foarte mulţi care o măsoară pe doamna Kovesi, indiferent dacă pun rezultatul sau nu în presă. Aproape toate institutele de cercetare o măsoară pe doamna Kovesi şi nu stă rău din câte ştiu eu", a spus Kelemen Hunor, la Prima TV.



Preşedintele UDMR a susţinut că Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, nu prea are şanse la alegerile prezidenţiale fără un partid în spate şi nu crede că PSD l-ar putea susţine pe acesta.



"De ce să-l susţină (n.r. PSD)? (...) Normal, el (n.r. Marcel Ciolacu) trebuie să fie candidatul PSD pentru că este preşedintele partidului. Nu ştiu dacă-şi doreşte. Nu sunt foarte convins că Marcel Ciolacu îşi doreşte să fie candidat la prezidenţiale", a afirmat preşedintele UDMR.



Kelemen Hunor a spus şi că Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, poate să fie candidat la prezidenţiale.



"Cu ce şanse asta este o altă discuţie. (...) E greu să vezi în acest moment pe pesedişti că se mobilizează pentru domnul Ciucă. Nimic nu exclud în politică, dar ei nu nu s-au mobilizat nici pentru Ponta, nici pentru Geoană", a adăugat el.



Liderul UDMR a afirmat că matematic PSD va fi în turul doi al alegerilor prezidenţiale.



"Este foarte devreme să spunem cine va intra (n.r. în finala alegerilor prezidenţiale). Nu ştim cine vor fi candidaţii. Până acum ştim de Simion (n.r George), în rest nu ştim. Nu a fost anunţat niciun candidat care ar avea într-adevăr şansa să intre în turul doi. Dacă mergem pe matematică PSD va fi în turul doi. Dacă merg cu un singur candidat cu PNL vor fi în turul doi. Cu cine? Asta este o întrebare bună", a spus spus Kelemen Hunor.



El a susţinut şi că USR ar putea ajunge în finala prezidenţială din 2024 cu două condiţii.



"Dacă au un candidat foarte bun şi dacă scot un rezultat bun la europarlamentare şi la locale", a spus Kelemen Hunor.



Preşedintele UDMR se aşteaptă la candidaţi-surpriză care să intre pe ultima sută de metri în cursa pentru alegerile prezidenţiale.



El a reiterat că nu mai are ambiţia de a fi candidat la prezidenţiale.



Despre posibilitatea candidaturii pe liste comune a PSD şi PNL la alegerile de anul viitor, liderul UDMR consideră că "lista comună va da un rezultat mai slab decât liste separate şi adunate apoi într-o coaliţie".



El a mai susţinut că AUR se va clasa pe locul doi după PSD la alegerile europarlamentare.